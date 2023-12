Fekeli viene ucciso nel corso della quarta stagione finale di Terra amara e il momento in cui Zuleyha si recherà all'obitorio per dargli l'ultimo saluto sarà a dir poco straziante.

La signora di Cukurova non potrà fare altro che versare fiumi di lacrime, dato che ha perso uno dei pochi punti di riferimento che le era rimasto in città dopo aver detto addio a Yilmaz e successivamente anche a Demir Yaman.

La morte di Fekeli nella quarta serie della soap opera

Le trame della quarta e ultima serie rivelano che Fekeli inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Mehmet, un ricco imprenditore che metterà piede a Cukurova e riuscirà a diventare socio dell'azienda Yaman assieme a Zuleyha.

L'uomo non si fiderà per nulla di questa persona e per tale motivo deciderà di indagare sul suo conto, convinto del fatto che ci siano delle verità che non sono ancora emerse.

Grazie alla sua indagine avrà modo di scoprire che Mehmet sta fingendo sulla sua vera identità, dato che in realtà è Hakan, l'uomo che in passato ha collaborato con Demir per delle questioni lavorative, ma non si sono lasciati in buoni rapporti.

A quel punto Fekeli si recherà da Abdulkadir, uno degli uomini di fiducia di Hakan, per metterlo alle strette e arriverà a minacciarlo di dover rendere pubblica la vera identità del suo socio.

Zuleyha distrutta per la morte di Fekeli: anticipazioni Terra amara (Video)

Abdulkadir si metterà subito all'opera per finire l'uomo che verrà ucciso per strada dopo che un complice lo fermerà per chiedergli aiuto e a quel punto lo colpirà con una siringa avvelenata, così da far credere che sia morto per infarto.

La notizia della morte di Fekeli lascerà tutti senza parole, in primis Zuleyha che all'obitorio non potrà nascondere tutta la sua disperazione.

La donna vorrà stare per qualche minuto da sola con l'uomo che rappresentava un vero e proprio baluardo nella sua vita in grado di prendersi cura di lei e dei suoi figli dopo la morte di Yilmaz e quella di Demir.

Un addio straziante così come lo sarà per Lutfiye, costretta a dover dire addio al suo amato uomo.

I fan polemici per le troppe morti nelle trame della soap opera turca

L'ennesima morte che si verificherà nel corso delle prossime puntate della soap opera, la quale ha scatenato un po' di polemiche tra i fan social.

"Altro che Terra Amara, questa è una vera e propria strage di morti" è il commento di un utente su Tik Tok.

"Dopo Demir anche lui. Non è possibile. Stanno morendo tutti i miei preferiti. Non la guarderò più", scrive un altro spettatore social.

"Mamma mia che tristezza, anche Fekeli muore. Lui era un vero pilastro per la famiglia Yaman, adesso niente sarà più come prima" sentenzia un altro fan.