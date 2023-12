Cambio programmazione per Terra amara nella giornata di domenica 24 dicembre. Tradizionalmente la soap opera viene trasmessa nella fascia serale di Canale 5 ma, per la domenica della vigilia di Natale, è previsto un appuntamento speciale nella fascia del primo pomeriggio.

La soap opera turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha andrà in onda eccezionalmente al posto di Amici 23, in pausa per il periodo delle festività natalizie.

Cambio programmazione per Terra amara il prossimo 24 dicembre

Gli spettatori e appassionati della soap opera turca per la giornata di domenica 24 dicembre dovranno fare a meno del tradizionale appuntamento in prime time della durata di tre ore.

Mediaset ha scelto di puntare sul concerto speciale di Elisa per tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia durante la serata della Vigilia di Natale.

Tuttavia l'appuntamento speciale con la soap non sarà "perso" dato che si è scelto di recuperarlo nel daytime pomeridiano.

Il 24 dicembre non è prevista la messa in onda di un nuovo speciale di Amici 23, il talent show condotto da Maria De Filippi in pausa per due settimane per lo stop di Natale.

La soap opera turca sarà in onda alle 14:30 al posto di Amici 23

Al suo posto ci sarà spazio per le soap opera in prima visione assoluta, che avranno il compito di fare concorrenza a Domenica In condotta da Mara Venier.

Alle 14:00 si partirà con una nuova puntata di Beautiful e poi alle 14:30 sarà la volta di una puntata speciale di Terra Amara della durata di due ore.

La soap andrà avanti fino alle 16:30 circa, quando poi ci sarà uno speciale best of di Verissimo, con il meglio delle interviste realizzate dalla conduttrice Silvia Toffanin nel corso di questa stagione.

Non si esclude che questa programmazione speciale per la soap turca possa essere messa in atto anche il 31 dicembre, dato che non ci sarà spazio per una nuova puntata in prime time, per lasciare spazio al concerto evento di fine anno condotto da Federica Panicucci.

Si avvicina il gran finale della soap turca campione di ascolti

Intanto si avvicina sempre più il fatidico momento della conclusione definitiva di questa soap che ha saputo intercettare il gradimento del pubblico italiano: l'epilogo definitivo avverrà entro la primavera 2024.

La media delle puntate trasmesse in questo periodo in daytime è arrivata a superare la soglia dei tre milioni di spettatori, permettendo alla soap di essere uno dei programmi più visti della giornata, tanto da battere Caduta Libera e Uomini e donne.

Con le ultime puntate, gli spettatori social si augurano di poter assistere ad un finale felice per la protagonista femminile Zuleyha che, in questi anni, ha dovuto affrontare e superare svariate peripezie: dalla morte di Yilmaz ai vari rapimenti dei suoi figli.