Ci sarà un momento molto emozionante per Demir e Fikret che nella puntata di Terra Amara in onda martedì 19 dicembre si uniranno in un abbraccio fraterno. Dopo il ritrovamento della piccola Leyla, Yaman sarà grato a suo fratello per il sostengo in un momento così difficile e comunicherà a tutti il loro legame. "Ora sei Fikret Yaman", dirà Demir, mettendo per sempre fine alle ostilità. Il nipote di Fekeli non riuscirà a trattenere le lacrime per la felicità di questo bel momento a cui assisteranno tutti gli abitanti della tenuta e anche Lutfiye.

Demir e Zuleyha in panico per la sparizione di Leyla

A villa Yaman ci saranno momenti di alta tensione quando la piccola Leyla sarà rapita. Zuleyha penserà subito ad un altro affronto da parte di Umit, ma Demir questa volta sarà certo che la dottoressa non c'entri. Yaman dirà alla moglie che a rapire Leyla sono stati gli uomini di Gümüşoğlu, un suo vecchio nemico e il fratello dell'uomo che Fekeli ha investito. Saniye, Fusun, Sermin e resteranno alla villa con Zuleyha ,mentre Fikret e Demir usciranno alla ricerca della bambina. Pur sapendo che è stato Hakan a rapire Leyla, i due uomini non avranno idea di dove trovarlo. Dopo una lunga ricerca, Demir e Fikret torneranno alla villa sconfitti e Zuleyha sarà disperata.

La pace tanto attesa tra i due fratelli

Fikret starà accanto alla famiglia Yaman rassicurerà Zuleyha del fatto che il rapitore si sarebbe fatto sentire presto. Poco dopo, infatti, il telefono di villa Yaman squillerà e qualcuno darà a Zuleyha le indicazioni per trovare Leyla. La bambina si troverà in una cesta, fuori dal cancello e tutti correranno a prenderla.

La moglie di Demir potrà finalmente riabbracciare la bambina e per tutta la famiglia sarà un momento di gioia incontenibile. Demir scioglierà tutta la tensione in un abbraccio fraterno con Fikret e coglierà l'occasione per scusarsi pubblicamente con lui. "Ora sei Fikret Yaman", dirà Demir davanti a tutti, facendo commuovere suo fratello fino alle lacrime.

Yaman, inoltre, chiederà che venga riconosciuto pubblicamente il legame tra lui e Fikret che non riuscirà a trattenere le lacrime dalla gioia.

Il passato burrascoso di Demir e FIkret

Per Fikret e Demir ci sono stati momenti in cui la pace sembrava un traguardo impossibile. Il nipote di Fekeli, giunto a Cukurova per vendicarsi della famiglia Yaman, era pieno di odio nei confronti di Demir. Il conto in sospeso di Fikret riguardava la sua infanzia, trascorsa in povertà dopo essere stato abbandonato da suo padre Adnan Yaman. L'unica colpa di Demir era stata quella di essere il figlio fortunato e legittimo del ricco imprenditore, ma questo è bastato a Fikret per odiarlo. Tra i due protagonisti ci sono stati momenti terribili e Fikret è arrivato a rapire Demir per raccontargli il suo passato. Dopo tanto odio, però, è arrivato il momento della consapevolezza.