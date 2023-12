Le trame delle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 il 6 e il 7 gennaio 2024 raccontano che mentre Hakan, presentatosi in paese come Mehmet, comincerà a farsi strada nella vita di Zuleyha e anche nella Holding Yaman. Fikret con la sua famiglia si trasferirà alla villa. La casa di Fekeli, infatti, sarà inagibile a causa dell'incendio provocato da Hakan.

Zuleyha riceverà un pacco che sembrerebbe essere stato inviato da Demir, ma Fikret sospettoso indagherà sulla questione.

Mehmet entra nella vita di Zuleyha

La vita di Azize sarà in pericolo.

Abdulkadir pensando che la nonnina possa riconoscere Hakan, che si presenterà in paese come Mehmet, ordinerà la sua uccisione. Hakan, comprendendo che Azize è affetta da demenza senile, deciderà di graziarla. In paese comincerà a diffondersi la fama di Mehmet, proprietario del 25% delle azioni della Holding Yaman. Fekeli, però, sarà sospettoso e chiederà un incontro a Hakan.

Dopo l'esplosione a Villa Fekeli, Fikret, la zia Lutfiye e il piccolo Kerem Alì si trasferiranno a Villa Yaman e in paese si diffonderà il pettegolezzo che vuole Fikret interessato a Zuleyha. Quest'ultima, intanto, deciderà di organizzare la festa di circoncisione per i poveri del paese, che in passato veniva organizzata da Hunkar.

Fekeli inviterà Hakan/Mehmet a cenare con lui, Betul, Zuleyha e Fikret. In tale circostanza grazie ai pettegolezzi di Sermin, che si unirà alla cena in una secondo momento, Hakan scoprirà che Fekeli non ha investito volutamente il fratello ed è pervaso dai sensi di colpa. Per tale ragione saboterà il piano di Abdulkadir, che era intenzionato ad assassinare Fekeli per vendicare la morte di Erkan.

Fikret indaga sulla sparizione di Demir

Zuleyha, tornata a lavoro, riceverà un pacco con una lettera apparentemente scritta da Demir, in cui quest'ultimo la rassicura sul suo ritorno in paese. Nel pacco sarà contenuto anche l'anello di Demir con un francobollo proveniente dalla Siria. Fikret, però, nutrirà dei dubbi circa il fatto che la lettera sia stata realmente scritta dal fratellastro, così con Cetin partirà per la Siria.

Con l'aiuto di un vecchio amico cercherà di capire se Demir si trova realmente in quel luogo, ma le sue ricerche non porteranno a nulla.

Mentre ci saranno i preparativi per la festa di circoncisione, Hakan e Zuleyha cominceranno a collaborare, mentre Lutfiye si offrirà di aiutare Saniye a distribuire i vestiti per i bambini poveri. Una volta giunte al villaggio le due donne troveranno già Sermin. La domestica dirà alla zia di Fikret di essere dubbiosa circa le vere intenzioni di Sermin. Infine in azienda Betul cercherà di far licenziare un fidato operaio, instillando dei dubbi sul suo conto a Zuleyha, temendo che l'uomo possa essere di intralcio ai suoi piani.

Il futuro di Zuleyha e Hakan

Durante le nuove puntate Zuleyha scoprirà della morte di Demir, il cui corpo verrà ritrovato senza vita all'interno di una cella frigorifera.

L'arrivo di Mehmet, ossia Hakan, nella vita di Zuleyha cambierà nuovamente le carte in tavola a Villa Yaman: l'amore tra i due protagonisti scoppierà presto, ma purtroppo ancora una volta per Altun il lieto fine non ci sarà, perché l'ira di Abdulkadir non tarderà ad abbattersi sul vecchio complice Hakan. Quest'ultimo morirà per mano di Betul e Zuleyha resterà sola e sconsolata.