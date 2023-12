Nelle puntate di Terra amara in onda su Canale 5 dall'11 al 15 dicembre Demir sarà furibondo per la notizia della gravidanza della sua ex amante Umit, quindi la farà ricercare dai suoi uomini affinché la portino in un posto misterioso in cui farla abortire.

Intanto il piccolo Kerem Ali sarà conteso da parte dello zio materno che vorrà portarlo via da Cukurova e dall' affetto di Fikret e Fekeli, inoltre il bambino avrà anche una forte febbre a causa della meningite.

Umit sospesa dal lavoro e costretta alla fuga

Dopo che Betul e sua madre Sermin finiranno per tappezzare l'intera Cukurova di fotografie ritraenti Demir e Umit in atteggiamenti intimi, scoppierà lo scandalo in paese.

A causa di questo Umit si ritroverà senza stipendio in quanto verrà sospesa dal lavoro in ospedale. Dal momento che Demir sarà ancora sulle sue tracce, determinato a farla abortire contro la sua volontà, la dottoressa deciderà di darsela a gambe portando con sé quel poco di denaro che sua madre Sevda le passerà. Ma durante la fuga la donna finirà per perdere tutti i soldi e sarà costretta a chiedere aiuto a Fikret. Quando quest'ultimo apprenderà che la donna è incinta vorrà aiutarla a fuggire, anche se verrà convocato a casa di Fekeli a causa di un grave problema.

Kerem Ali tra la vita e la morte

Dopo aver perso sua madre Mujgan, il piccolo Kerem Ali si ritroverà orfano di entrambi i genitori.

Sarà così che Fekeli deciderà di fare domanda per adottare legalmente il bambino, in modo che un domani possa ereditare le sue ricchezze e vivere un futuro tranquillo. Si scoprirà però che il fratello della defunta Mujgan intende chiedere l'affido esclusivo del bimbo. Il suo avvocato si recherà anche a casa di Fekeli ma sarà cacciato.

Nel frattempo il bambino inizierà ad avere una forte febbre e sarà ricoverato in ospedale. Si scoprirà che ha la meningite e le sue condizioni saranno precarie. Alla fine comunque il piccolo si salverà, inoltre l'avvocato di suo zio troverà un compromesso con Fekeli, che porterà l'anziano ad ottenere l'affidamento insieme a Fikret e Lutfiye.

Cumali sospettato di molestie, Sevda ricatta Demir

Intanto Cumali verrà licenziato da Saniye in quanto è sospettato di molestare la piccola Uzum, la donna però poi scoprirà che l'uomo altri non è che il padre biologico della bambina.

Nel frattempo gli uomini di Demir riusciranno a rintracciare Umit e la rapiranno per condurla in un luogo segreto al fine di farla abortire. Disperata, Sevda si fionderà a villa Yaman per cercare invano l'appoggio di Zuleyha, ma soltanto grazie a Betul riuscirà a raggiungere la figlia. Alla fine Altun capirà che non è giusto costringere una madre a interrompere la gravidanza e per questo motivo manderà via il dottor Ihsan. Quando Demir lo verrà a sapere andrà su tutte le furie, ma sua moglie lo obbligherà ad assumersi le proprie responsabilità.

Intanto Demir subirà un ricatto da parte di Sevda la quale pretenderà dei soldi e un'auto altrimenti rivelerà ai gendarmi Zuleyha ha ucciso uno dei banditi che qualche tempo prima aveva assaltato la villa.

Commenti dei fan

Intanto tra i fan e telespettatori di Terra Amara c'è chi non approva l'atteggiamento di Demir definendolo "viziato".

"Demir e le sue solite sceneggiate non si prende mai le sue responsabilità", ha scritto ad esempio un utente suo social. Mentre qualcun altro ha aggiunto: "È stato viziato dalla madre, poi da Sevda e ora da Zuleyha".