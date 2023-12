La vendetta di Hakan contro Fekeli si metterà in atto nelle puntate di Terra Amara in onda nel primo weekend del 2024, sabato 6 e domenica 7 gennaio. Adbulkadir e Bedir taglieranno i freni dell'auto di Ali Rahmet mentre sarà a cena con Hakan, Zuleyha, Betul e Fikret. L'incontro servirà a conoscere meglio il nuovo socio Mehmet, che in questa occasione sentirà Fekeli parlare dell'incidente in cui ha investito suo fratello.

Fekeli conoscerà Mehmet Kara e lo inviterà a cena

Hakan si è presentato a Zuleyha come Mehmet Kara ed è diventato a tutti gli effetti uno dei soci dell'azienda Yaman.

Nella puntata di domenica Fekeli farà la sua conoscenza e lo inviterà a cena, insieme a Betul, Zuleyha e Fikret. Pur andando molto d'accordo con Ali Rahmet, Mehmet non dimenticherà che l'uomo ha investito suo fratello uccidendolo.

La cena sarà un'ottima occasione perché i suoi complici possono agire indisturbati e compiere la vendetta contro Fekeli, mentre Mehmet conoscerà meglio Fekeli. Durante la cena arriverà Sermin che inizierà a rivelare dei dettagli importanti sulla vita di Ali Rahmet e tirerà fuori anche la brutta storia dell'incidente in cui il fratello di Hakan ha perso la vita.

Il racconto di Ali Rahmet commuoverà Mehmet

Fekeli si aprirà con Mehmet e gli racconterà com'è andato l'incidente.

Ali Rahmet spiegherà di provare dolore e senso di colpa ogni giorno per quello che è accaduto. L'uomo sarà sinceramente dispiaciuto e si dirà disposto a tutto pur di risarcire la famiglia della vittima. Hakan fingerà di non sapere nulla di tutto questo, ma le parole di Fekeli lo colpiranno profondamente: sapere che Ali Rahmet darebbe la sua vita per rimediare al suo grande errore lo commuoverà.

Nel frattempo, i complici di Hakan si daranno da fare per tagliare i freni dell'auto di Fekeli in modo da provocare un incidente mortale. Anche se Hakan ben presto cambierà idea sulla possibilità di fare andare il piano in porto.

La cena darà anche modo a Betul di capire che Zuleyha ha il pieno controllo di quello che succede in azienda e non sarà facile per lei agire come vuole, anche perché il fidato Herkan le riferisce ogni movimento che avviene.

Questo farà storcere il naso a Betul, che capirà di dover fare qualcosa per portare il collaboratore dalla sua parte.

Una ricostruzione: Fekeli aveva investito mortalmente il fratello di Hakan

Nelle scorse settimane Fekeli ha rischiato di perdere il piccolo Kerem Ali. La custodia del bambino è stata rivendicata dai parenti della madre, Mugjan, che volevano portarlo negli Stati Uniti. Quindi Ali Rahmet ha dovuto trovare al più presto una soluzione. In particolare Fekeli e Cetin si sono diretti da un avvocato fuori città per discutere della vicenda. Ali Rahmet, alla guida della propria automobile, si è distratto un attimo e non ha visto un uomo che era in strada, prendendolo in pieno. Si trattava di Ercan, il fratello di Hakan.

Fekeli e Cetin sono subito scesi dall'auto per soccorrerlo, ma non c'è stato niente da fare: Ercan era ormai morto. È stato da quel momento in poi che Hakan ha iniziato a covare vendetta nei suoi confronti.