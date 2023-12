Kerem Ali, rimasto orfano dopo la morte di Mujgan, sarà protagonista nella puntata di Terra Amara che andrà in onda mercoledì 13 dicembre. Al ranch di Fekeli arriverà un avvocato con l'intenzione di portare via il bambino per conto del fratello di Mujgan che vuole la cusodia di suo nipote. Fikret caccerà via il legale che prometterà di trascinarli in tribunale, ma un altro problema arriverà a tormentare la famiglia. Nazire, infatti, metterà tutti in allarme a causa della febbre alta di Kerem Ali. Le condizioni del bambino peggioreranno a tal punto che si renderà necessario il ricovero in ospedale, dove i medici diagnosticheranno una meningite.

Ali Rahmet avvierà le pratiche per l'adozione di Kerem Ali

Per Fekeli arriveranno momenti di altissima preoccupazione dopo la morte di Mujgan. Ali Rahmet avvierà tutte le pratiche necessarie all'adozione di Kerem Ali e sarà in quel momento che si accorgerà dell'esistenza della madre e del fratello di Mujgan. Fekeli non nasconderà la sua paura che i parenti possano farsi vivi per avere con sé Kerem Ali e non si sbaglierà. Presto al ranch arriverà un avvocato che per conto dello zio del bambino vorrà portare negli Stati Uniti il figlio di Mujgan. Ali Rahmet non avrà nessuna intenzione di separarsi da suo nipote e chiamerà subito Fikret che correrà al ranch per difendere i suoi diritti. "Kerem Ali è mio figlio e nessuno può portarmelo via", urlerà Fikret costringendo l'avvocato ad andare via.

Il legale, però, avvertirà la famiglia che presto si rifarà vivo e in tribunale si dovrà decidere a chi spetta la custodia del bambino.

Fikret manderà via l'avvocato, ma Kerem Ali si ammalerà

I guai per Fekeli non finiranno qui, perché quando l'avvocato lascerà il ranch, Nazire apparirà molto allarmata. La donna di servizio spiegherà che il piccolo Kerem Ali sta molto male e la sua febbre è salita all'improvviso.

Il bambino, in preda al vomito e alle convulsioni, sarà portato immediatamente in ospedale dove Bahtiyar si prenderà cura di lui. Il medico avvertirà la famiglia di un'epidemia di meningite che ha colpito molti bambini e ha contagiato anche il piccolo Kerem Ali. Per Fikret e la sua famiglia non resterà che sperare e ci saranno momenti di forte timore per la vita del piccolo, ricoverato in terapia intensiva.

Fekeli, in particolar modo, sarà disperato alla sola idea di poter perdere l'unico affetto che gli resta e che lo lega a Yilmaz.

La vita di Fekeli: un duro destino segnato da importanti lutti

Fekeli è uno dei personaggi di Terra amara presenti nella soap turca sin dalla prima stagione. Ali Rahmet è un uomo molto potente, anche se ha dovuto sopportare delle prove davvero difficili nella sua vita. Dopo aver amato e aspettato per anni la sua Hunkar, l'ha persa poco dopo averla ritrovata e a un passo dalle nozze. La vita di Fekeli è andata avanti grazie all'affetto della sua famiglia e in particolare Yilmaz che considera a tutti gli effetti suo figlio. Anche lui, però, ha perso la vita dopo qualche mese a causa di un incidente stradale. Ad Ali Rahmet è rimasto di fatto solo il piccolo, Kerem Ali, che ormai rappresenta tutta la sua vita.