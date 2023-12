La morte di Sevda in Terra Amara darà una svolta alle trame della soap opera turca in onda su Canale 5. Demir dovrà cercare di nascondere il fatto che è stato proprio lui a nascondere il corpo della donna per esaudire il suo ultimo desiderio, ovvero quello di proteggere Umit e non far sì che finisca i suoi giorni in una fredda cella di prigione. Il corpo di Sevda verrà ritrovato diversi giorni dopo da alcuni cacciatori che informeranno immediatamente le autorità.

Intanto Betul porterà avanti il suo folle piano per distruggere Zuleyha e l'azienda Yaman.

Demir la presenterà ai dipendenti, non sapendo a che cosa sta per andare incontro.

Terra amara anticipazioni: la polizia indaga sulla morte di Sevda

Nelle puntate di Terra Amara in onda questa settimana la morte di Sevda sconvolgerà la vita di Demir, che sarà costretto proprio da lei, prima che esali l'ultimo respiro, a nascondere il fatto che sia stata Umit a ucciderla, anche se per sbaglio. Sabato 16 dicembre vedremo Zuleyha notare delle tracce di sangue sul paraurti della macchina di Demir, che tenterà di rassicurarla dicendole che appartiene ad alcuni operai che si sono fatti male durante il lavoro.

Ovviamente Demir non sarà sincero con la consorte, visto che il sangue è quello di Sevda che ha trasportato nel bagagliaio per poi sotterrarla in luogo isolato.

La polizia inizierà a indagare sull'accaduto.

I cacciatori trovano il corpo di Sevda

Solo diversi giorni dopo, alcuni cacciatori troveranno il corpo di Sevda e informeranno immediatamente la polizia che lo trasporterà all'obitorio. In questa triste circostanza, Demir e Zuleyha saranno più vicini che mai. Purtroppo non sanno cosa ha in mente Umit contro di loro e Yaman dirà ai suoi operai di tenerla lontana dalla villa qualora si avvicinasse.

Demir non sa nemmeno che Betul, quella ragazza dall'aria innocente, sta tramando contro di lui e tutta la sua famiglia. Sarà talmente brava a nascondere le sue reali intenzioni da essere presentata all'azienda Yaman.

Il sacrificio di Sevda

Umit uccide sua madre Sevda, anche se per sbaglio. Tutto succede dopo che le due si sono ritrovate e perdonate.

Sevda, pur di non far finire in prigione Umit, prega Demir di non denunciarla, obbligandolo di fatto a mettersi in una scomoda posizione. Il sacrificio di Sevda può essere letto come la conseguenza di un tentativo di riparare agli errori del passato, sebbene sappiamo che fu la sua famiglia a strapparle Umit dalle braccia appena nata e a non far in modo che potesse ritrovarla se non dopo molti anni. Il suo senso di colpa l'ha comunque tormentata fino al punto di ripagarla regalandole la libertà e non il carcere.