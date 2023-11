I telespettatori italiani di Terra amara, tra qualche settimana, diranno addio a Sevda. La donna morirà a seguito di un colpo d'arma da fuoco sparato da Umit. Il Primario mirava a Demir ma Sevda, pur di proteggere Yaman, si metterà in mezzo venendo colpita mortalmente.

Colpo di scena in Terra amara: Sevda muore

La terza stagione di Terra Amara, ha visto sino ad ora la morte di Hunkar e Yilmaz. Non saranno però le sole, visto che nei prossimi episodi, anche Sevda perderà la vita. Succederà per mano di Umit, che si scoprirà essere proprio sua figlia.

Ma come si arriverà a questo tragico epilogo? Dando uno sguardo alle anticipazioni, Sevda scoprirà ben presto di essere la madre di Umit, il Primario dell'ospedale. Sarà una scoperta sconvolgente, destinata a cambiare le trame future di Terra amara. Umit comincerà a ricattare la madre e la costringerà ad aiutarla a riconquistare Demir, il quale nel frattempo, sarà tornato con Zuleyha.

Umit spara a Demir ma colpisce Sevda

Nel corso dei prossimi episodi, Sevda sarà più che mai combattuta, ma alla fine cederà alle pressioni della figlia e tradirà Demir. Il doppio gioco di Sevda non durerà molto, visto che Demir scoprirà che Sevda e Umit sono in realtà madre e figlia. Yaman sarà furioso e minaccerà in primis la sua ex amante di lasciare Cukurova, per poi andare a regolare i conti con Sevda.

Zuleyha intanto, sarà ancora all'oscuro di tutto, soprattutto del fatto che il marito abbia avuto una relazione extraconiugale con Umit. La tragedia avverrà nel momento in cui Umit, non riuscendo a riconquistare l'uomo che ama, in preda all'ira, cercherà di ucciderlo. Punterà una pistola verso Demir ma quando partirà il colpo, Sevda si metterà in mezzo e si prenderà la pallottola destinata a Yaman.

Sevda muore per proteggere Demir, lui nasconde il corpo in auto

Sevda dunque, farà da scudo con il suo corpo a Demir. La donna, prima di esalare l'ultimo respiro, chiederà a Yaman di non denunciare Umit. Non vorrà che la figlia finisca in carcere. Demir esaudita questo ultimo desiderio di Sevda. Caricherà il suo corpo senza vita sulla sua auto, con l'idea di seppellirlo in un luogo fuori città.

Umit quindi, al momento, sarà salva. Demir tornerà alla Villa e cercherà di comportarsi normale te, nonostante abbia ancora il corpo di Sevda nel bagagliaio. Solo in un secondo momento, l'uomo si recherà in una località ben lontana da Cukurova per seppellita. Nel momento in cui dirà addio per sempre a Sevda, Demir avrà le lacrime agli occhi e le ribadirà di averle avuto davvero bene. Le chiederà anche scusa per come sono andate finire le cose. Uscirà così di scena uno dei personaggi più interessanti di questa terza stagione di Terra amara.