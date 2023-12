Domenica 10 dicembre 2023 su Canale 5 a partire dalle 14:00, andrà in onda la nuova puntata di Amici. Le anticipazioni riferiscono che Ayle riuscirà a vincere la sfida, continuando di fatto il suo percorso nella scuola di Maria De Filippi. Holden invece, si aggiudicherà la gara delle cover mentre la sua compagna di squadra Lil Jolie arriverà inaspettatamente ultima. La cantante si scioglierà in lacrime anche perché il suo prof Rudy Zerbi la vorrà mandare in sfida.

Ayle vince la sfida e resta nella scuola di Amici

L'appuntamento con la messa in onda di Amici di Maria è per domenica 10 dicembre ma già si è a conoscenza di qualche dettaglio su ciò che è successo in studio nel corso della registrazione.

La puntata infatti, è stata registrata nel pomeriggio di oggi 8 dicembre: da quanto si apprende Ayle vincerà la sfida contro Tasco e potrà quindi continuare il suo percorso all'interno della scuola di Maria De Filippi. La gara di ballo di questa settimana verrà invece giudicata da Kledi. A vincere sarà Dustin mentre all'ultimo posto si classificherà Simone.

Holden primo nella gara delle cover, Lil Jolie ultima: anticipazioni del 10/12

Spazio anche alla nuova gara delle cover, giudicata da una giuria d'eccezione composta da Ron e Ermal Meta. Primo posto per Holden che canterà il brano 'Sign of Times di Harry'. Il cantante riceverà molti complimenti da parte dei giudici. Ermal Meta però gli consiglierà di non guardare in basso durante le esibizioni.

Secondo posto per Mew, seguita da Petit. A fare scalpore sarà l'ultimo posto di Lil Jolie. La cantante di Zerbi si esibirà sulle note di Brivido felino e non riuscirà a trattenere le lacrime. Il suo coach la vorrà mandare in sfida, convinto che alla ragazza serva uno scossone. Lil Jolie ne resterà delusa e Maria De Filippi interverrà per farla ragionare.

Subito dopo, la faranno esibire di nuovo con Un emozione da poco di Anna Oxa. Ci sarà spazio anche per ascoltare i nuovi inediti di tre allievi. Saranno Mew, Holden e Matthew a presentare i loro nuovi singoli. Brani che usciranno lunedì a mezzanotte.

Il 17/12 l'ultimo pomeridiano di Amici prima della pausa natalizia

Non mancheranno anche in questo pomeridiano gli scontri tra la maestra Celentano e Raimondo Todaro sempre per via del ballerino Nicholas.

In attesa della messa in onda di questa nuova puntata, si viene a sapere che domenica 17 dicembre verrà trasmesso l'ultimo pomeridiano di questo 2023. Il day time invece, continuerà ad andare in onda sino a venerdì 22 dicembre. Poi tutti in vacanza sino alla prima domenica di gennaio. Il primo appuntamento con il pomeridiano di Amici del 2024 dovrebbe infatti essere il 7 gennaio.

Il percorso di Holden ad Amici: record di streaming per il suo singolo

Nei prossimi appuntamenti di Amici, il pubblico avrà modo di conoscere sempre meglio gli allievi di questa edizione. Tra i più apprezzati c'è Holden, giunto primo nella gara che andrà in onda domenica. Il vero nome del cantante di Rudy Zerbi è Joseph Carta ed è figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini.

Il 23enne ha scelto di partecipare ad Amici per dimostrare le sue qualità e mettersi in gioco con gli altri ragazzi. Ad oggi, è uno degli allievi più promettenti di questa edizione. Il suo singolo Dimmi che non è un addio, uscito lo scorso 7 novembre, è stato il brano più ascoltato nelle prime 20 ore dalla pubblicazione. Il miglior debutto di sempre nella storia di Amici.