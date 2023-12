A Un posto al sole sta per chiudersi un capitolo per aprirne uno tutto nuovo. Nelle puntate da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, infatti, la dottoressa Ornella Bruni ufficializzerà la sua volontà di andare in pensione per dedicarsi di più alla sua famiglia. A quanto pare la donna non avrà alcun rimpianto perché consapevole di lasciare spazio ai giovani. In particolare a essere designata sua erede come nuovo medico di Palazzo Palladini sarà Rossella Graziani.

Ornella viene acclamata per aver salvato Don Raimondo, ma vuole andare in pensione

Dopo aver salvato la vita a don Raimondo (Giancarlo Cosentino), Ornella (Marina Giulia Cavalli) sarà acclamata da colleghi, amici e parenti.

Anche Luca (Luigi Di Fiore), nonostante gli screzi passati, non potrà fare a meno di complimentarsi con la collega per la sua prontezza e professionalità. Tale gesto, però, non servirà a far cambiare idea alla dottoressa Bruni riguardo alla sua volontà di andare in pensione in anticipo.

A nulla varranno gli appelli di suo marito Raffaele (Patrizio Rispo) e sua figlia Viola (Ilenia Lazzarin) che proveranno a dissuaderla. Ornella sarà infatti ferma nella sua decisione.

Rossella vuole lavorare sulle ambulanze

Parallelamente alle vicende di Ornella, verrà approfondito il destino della dottoressa Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo). Quest'ultima sembrerà determinata a dare una svolta alla sua professione iniziando a lavorare sulle ambulanze.

Rossella, però, non incontrerà il benestare di Riccardo (Mauro Racanati), che si mostrerà piuttosto contrariato all'idea che la futura moglie possa svolgere un compito così delicato e stressante, mentre la ragazza troverà inaspettatamente il sostegno da parte di Nunzio.

In seguito, Ornella comunicherà a Rossella la decisione di lasciare il lavoro.

La ragazza, che ha sempre considerato la dottoressa Bruni il suo mentore principale, resterà molto male ma cercherà di nascondere i suoi sentimenti.

Rossella sarà molto intimorita all'idea di continuare senza la sua presenza, tuttavia Ornella riterrà la giovane dottoressa capace di procedere nel suo percorso da sola. In una sequenza molto significativa, la dottoressa Bruni con uno sguardo farà capire alla sua giovane protetta che è fiera di lei e che approva la sua scelta di iniziare a lavorare sulle ambulanze.

Curiosità: Palazzo Palladini ha sempre avuto un medico tra i suoi condomini

Sin dal primissimo episodio di Un posto al sole nel 1996, Palazzo Palladini ha sempre avuto un medico tra i suoi condomini, e pare proprio che questa tradizione continuerà.

In principio c'era Luca De Santis, in seguito è arrivata Ornella Bruni e adesso che i due sembrano pronti a lasciare il passo, la sensazione è che a raccogliere la loro eredità sarà proprio Rossella.