Vito Lamantia si dirà pronto a fare la proposta di matrimonio a Maria Puglisi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma dal 4 al 7 dicembre su Rai 1.

Il giovane imprenditore vorrà unirsi in matrimonio al più presto con la stilista e coinvolgerà tutti i suoi amici per far sì che questo momento sia indimenticabile per la ragazza.

Anche Matteo Portelli, innamorato di Maria, gli darà il suo supporto e, in questo modo, andrà contro i sentimenti che nutre nei confronti della giovane Puglisi. Intanto Matilde si dirà pronta a lasciare Milano per trasferirsi in Giappone e lasciarsi alle spalle il passato e il rapporto burrascoso con il marito Tancredi Di Sant'Erasmo.

Maria e Vito di nuovo complici e affiatati

La ritrovata serenità tra Maria e Vito spingerà il ragazzo a maturare l'importante decisione di chiedere all'amata di diventare sua moglie per costruire una famiglia insieme.

Dal suo rientro dall'Australia, Vito ha cercato in tutti i modi di riconquistare la fidanzata che in un primo momento era apparsa particolarmente distaccata e fredda.

Il motivo era legato ai momenti di passione che la stilista aveva vissuto in gran segreto con Matteo Portelli.

Alla fine, però, Maria ha scelto di lasciarsi alle spalle quei baci per dare una seconda possibilità alla sua storia d'amore con Vito.

Matteo aiuta Vito a organizzare la proposta di nozze: anticipazioni Il Paradiso al 7 dicembre

E, adesso, il giovane imprenditore chiederà aiuto a tutti gli amici della stilista affinché possa organizzarle una proposta di matrimonio che sia speciale.

Vito coinvolgerà in prima persona anche Matteo Portelli che, seppur a malincuore, si dirà pronto a dargli tutto il suo supporto.

Matteo si ritroverà ad andare contro i suoi stessi sentimenti e, alla luce di questa importante novità che riguarda Maria, non potrà fare altro che arrendersi.

Matilde pronta a lasciare Milano, Vittorio Conti interviene

Le trame delle prossime puntate della soap opera rivelano che Matilde si troverà in grande difficoltà dal punto di vista sentimentale dopo aver scoperto di essere stata tradita non solo dal marito ma anche da Vittorio Conti in merito alla vicenda dell'incendio al mobilificio.

La donna riceverà una dichiarazione d'amore inaspettata da parte di Conti che, tuttavia non basterà a placare la sua voglia di dare una svolta importante e decisiva alla sua vita.

Matilde comunicherà a Flora che intende lasciare Milano: vuole trasferirsi in Giappone e iniziare lì un nuovo percorso umano e professionale.

Flora informerà subito Vittorio che, spaventato dall'idea di perdere la sua amata, deciderà di agire al più presto.