Tra Roberta e Alessandro ci sarà un riavvicinamento nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne. Dopo il rientro in studio, il cavaliere napoletano si dirà subito pronto a riprendere il suo percorso con la dama napoletana e insieme organizzeranno un'esterna che culminerà con uno scambio di baci.

Una volta rientrati in studio in studio, Alessandro non risparmierà una frecciatina nei confronti della sua ex Ida Platano.

Alessio e Claudia, invece, decideranno di intraprendere due strade separate e la dama ballerà con un altro cavaliere.

Alessandro ci riprova con Roberta

Il ritorno di Alessandro Vicinanza sarà al centro delle prossime puntate del talk show Mediaset, dato che riuscirà subito ad attirare l'attenzione di Roberta.

Tra i due, già in passato vi era stato un tentativo di approccio, ma alla fine Alessandro scelse di concedere l'esclusiva a Ida Platano.

Tra i due nacque una storia d'amore durata all'incirca un anno fuori dallo studio della trasmissione Mediaset, fino a quando le loro strade non si sono separate, con Ida che è approdata sul trono, mentre Alessandro è rientrato nel parterre degli over precisando di non essere interessato a riprendere il rapporto con la sua ex.

Il bacio tra Alessandro e Roberta, poi la frecciatina a Ida: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni del talk show rivelano che la prima esterna tra Alessandro e Roberta fuori dagli studi tv andrà nel migliore dei modi.

I due sveleranno di essere stati molto bene insieme e di essersi scambiati una serie di baci appassionati che hanno riacceso l'interesse che provano rispettivamente l'uno nei confronti dell'altro.

Alessandro non risparmierà una frecciatina nei confronti della sua ex Ida e della loro storia d'amore, dicendo: "Ero mesi che non stavo così bene".

Una stoccata che non passerà inosservata, dato che la relazione tra Ida e Alessandro è terminata da pochissimi mesi, con quest'ultimo che aveva dichiarato che gli atteggiamenti scostanti della donna lo avevano portato a prendere la decisione di troncare il loro rapporto.

Alessio e Claudia si ignorano e voltano pagina

Per Alessio e Claudia non c'è stato nessun ritorno di fiamma, né tantomeno un tentativo di chiarirsi dopo gli scontri delle ultime puntate che li hanno portati a prendere due strade differenti.

Durante i prossimi appuntamenti i due non si parleranno in studio, mostrando di essere disposti a voltare pagina definitivamente.

Sarà la dama a dare una svolta al suo percorso in trasmissione decidendo di ballare assieme ad un altro cavaliere presente nel parterre over.