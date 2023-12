Vito noterà il bracciale che Matteo ha regalato a Maria nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 dall'8 al 12 gennaio. Le anticipazioni spiegano che la ragazza inventerà una scusa, ma Lamantia vedrà il monile nello studio di Portelli e i sospetti non mancheranno. Per risolvere tutto Maria farà un gesto plateale per Vito, ma quando si chiarirà con Matteo perderà il controllo della situazione. I riflettori saranno puntati anche su Marta che resterà a Milano e lo comunicherà a Vittorio. Matilde, invece, spinta dalla ex moglie di Conti, chiederà un ultimo incontro a Tancredi.

Tancredi agguerrito con Matilde e Vittorio si sfogherà con Marta

La fine del matrimonio con Matilde non basterà a far rassegnare Tancredi che continuerà a tenere d'occhio sua moglie e Vittorio con un investigatore privato. Conti si accorgerà di essere seguito e andrà subito ad affrontare il suo rivale. Anche Matilde penserà di mettere alle strette suo marito e lo farà mettendolo davanti a una scelta e proponendo di chiamare lei stessa i carabinieri. Marta sarà la confidente di Tancredi che le parlerà dello scontro avuto con la moglie e la donna proverà ancora una volta ad aiutare suo cugino.

Matilde incontrerà Marta e per la prima volta le due donne parleranno di Tancredi e Vittorio. In questa occasione, la signora Guarnieri convincerà Matilde a chiedere un ultimo incontro a suo marito.

Nel frattempo, dopo aver rotto definitivamente con il suo ex fidanzato in America, Marta comunicherà a Vittorio che resterà a Milano.

Maria in difficoltà con Vito, pronto a comprare la loro futura casa

I colpi di scena non finiranno qui, perché Vito farà una sorpresa a Maria portandola a vedere una casa da comprare insieme. La signorina Puglisi sarà molto felice di questa iniziativa, ma a Vito non sfuggirà il braccialetto che indossa e che le ha regalato Matteo.

Quando Portelli chiederà spiegazioni alla sua fidanzata, lei riuscirà a inventare una scusa. Poco dopo, però, Vito noterà il braccialetto nello studio di Matteo e i sospetti in lui aumenteranno. Maria andrà su tutte le furie perché sarà convinta che Portelli abbia fatto in modo che Vito vedesse il monile.

Per rassicurare il suo fidanzato e far capire a Portelli che deve allontanarsi, Maria farà un gesto plateale nei confronti di Vito.

La situazione sembrerà risolta, ma tra Matteo e la signorina Puglisi ci sarà un chiarimento che andrà fin troppo oltre.

Il matrimonio di Maria e vito potrebbe essere a rischio

Cosa succederà tra Matteo e Maria? Le trame non lo specificano, ma non si esclude che la passione travolga i due ragazzi. In questo caso per la signorina Puglisi sarebbe molto complicato portare avanti il fidanzamento con Vito, che sta già cercando una casa per andare a vivere con lei.

Nonostante i suoi sforzi, però, Maria ha dato più volte dimostrazione di non essere affatto indifferente a Matteo ed è probabile che prima o poi tra loro nasca una storia. Il matrimonio con Vito, quindi, potrebbe saltare e in questo caso Maria si troverebbe anche a dover gestire la delusione della sua famiglia.