Roberta Di Padua torna ad essere attiva sui social dopo l'addio definitivo al cast di Uomini e donne. La dama napoletana, contrariamente ad ogni aspettativa da parte dei fan, ha scelto di mettere la parola fine alla sua esperienza come volto di punta del trono over.

Un addio dettato dalla decisione di Alessandro Vicinanza di intraprendere nuove conoscenze con altre dame, al punto da spingerla a mollare la presa.

E, sul suo profilo Instagram, l'ex dama della trasmissione non risparmia frecciatine social postando un messaggio in cui ribadisce che alla fine sono i fatti che parlano e non parole di una persone.

Roberta Di Padua non ritorna e chiude la sua esperienza nel cast del trono over

Le ultime registrazioni con il talk show dei sentimenti di Canale 5 sono state caratterizzata dall'addio di Roberta, la quale ha scelto di andare via dalla trasmissione senza portare avanti la sua frequentazione con Alessandro.

In tanti, però, si aspettavano di vederla rientrare nel corso delle riprese del 20 dicembre, ipotizzando un papabile rientro in trasmissione della donna ma alla fine così non è stato.

Roberta ha scelto di portare fino in fondo la sua decisione e non c'è stato nessun chiarimento ne tantomeno un confronto in studio con Alessandro Vicinanza.

'Sono i fatti che parlano', dopo l'addio al cast

In queste ore, però, l'ex volto della trasmissione è tornata ad essere attiva sui social dove ha condiviso un messaggio che sembra essere una frecciatina rivolta proprio al cavaliere col quale sembrava stesse nascendo una grande complicità.

"Ricordati non sono le parole che fanno capire chi siamo, ma comportamenti. Perché con le parole puoi dire qualsiasi cosa, ma sono i fatti quelli che parlano", è la frase criptica che Roberta ha voluto condividere tra le storie del suo profilo Instagram.

Una frecciatina che potrebbe essere rivolta proprio al suo ex pretendente Alessandro, che l'ha profondamente delusa.

Il percorso tra Roberta e Alessandro nelle puntate precedenti del talk show

Del resto nelle puntate precedenti del talk show, la dama napoletana non aveva nascosto il suo interesse nei confronti di Alessandro, tanto da dirsi disponibile a riprendere in mano le redini del loro rapporto e provare a frequentarsi di nuovo fuori dallo studio.

I due hanno avuto modo di fare anche diverse esterne insieme, durante le quali si sono lasciati andare a baci e momenti di tenerezza.

Alla fine, però, Alessandro ha scelto di non concedere l'esclusiva alla dama napoletana comunicando la sua intenzione di conoscere meglio anche Cristina, un'altra dama del parterre over che aveva attirato la sua attenzione: Roberta non lo ha accettato e da quel momento si sono detti addio.