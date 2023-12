Cambio programmazione per Uomini e donne nella fascia del pomeriggio di Canale 5 in vista del periodo natalizio. La trasmissione di Maria De Filippi quest'anno subirà uno stop di due settimane in daytime, fermandosi il 22 dicembre con la messa in onda dell'ultima puntata di questo 2023.

La programmazione del talk show riprenderà regolarmente a partire dall'8 gennaio 2024 con i nuovi appuntamenti.

Il successo di Uomini e donne nella stagione televisiva 2023

Anche quest'anno la trasmissione di Maria De Filippi sta regalando ottimi risultati d'ascolto alla rete ammiraglia Mediaset, riuscendo a totalizzare una media di oltre 2,8 milioni di spettatori nella fascia del primo pomeriggio e picchi di share che hanno superato il muro del 28%.

Il dating show è stato in grado di sfiorare più volte la soglia dei tre milioni di spettatori e con questi numeri ha sempre avuto la meglio nella gara auditel del pomeriggio.

Un successo che non conosce limiti neppure in streaming e sui social, dove la trasmissione continua a essere una delle più seguite dal pubblico composto da giovani.

Anche quest'anno, però, per Maria De Filippi e tutta la sua squadra di lavoro è previsto un periodo di stop in occasione delle festività natalizie.

Cambio programmazione Uomini e donne per le feste di Natale

La programmazione del talk show subirà delle modifiche durante il mese di dicembre, dato che venerdì 22 andrà in onda l'ultima puntata di questo 2023-

La trasmissione si fermerà per due settimane: quella che va dal 25 al 29 dicembre e quella successiva dall'1 al 5 gennaio 2024.

In questi giorni di assenza sul piccolo schermo ci sarà spazio per delle puntate speciali della soap opera spagnola La Promessa, la quale andrà in onda in versione extra-large, coprendo sia lo slot orario del talk show che quello del daytime di Amici 23.

Il ritorno del talk show di Maria De Filippi previsto dall'8 gennaio 2024

L'appuntamento con U&D riprenderà regolarmente a partire da lunedì 8 gennaio 2024, quando ripartirà nella consueta fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10.

Da quel momento la trasmissione terrà compagnia al pubblico del pomeriggio fino a fine maggio, quando poi partirà la pausa estiva.

In attesa dello stop, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Roberta e Alessandro: i due decideranno di riprendere in mano le redini del loro percorso e provare a conoscersi nuovamente meglio fuori dagli studi.

Anche Ida Platano sarà alle prese con nuovi corteggiatori che arriveranno in trasmissione per poter approfondire la frequentazione.