Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 4 dicembre ci sono state molte discussioni: Barbara ha litigato con un signore di origini sarde che avrebbe voluto corteggiarla, ma ci ha pensato Aurora a "salvare" il cavaliere dall'eliminazione, proponendogli una cena. Tina Cipollari ha indagato a lungo sulle intenzioni dell'uomo, soprattutto perché la sensazione generale era che lui fosse in studio per visibilità e non per cercare l'amore.

La chiusura e la seconda opportunità

Tra le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese odierne di U&D, figurano anche quelle sulla decisione che ha preso Barbara sulla sua ultima frequentazione.

La dama ha scelto di interrompere la conoscenza con un signore arrivato dalla Sardegna (il suo nome non è ancora stato reso noto, ndr) che la volta precedente aveva sceso le scale esclusivamente per lei. De Santi ha motivato questa sua presa di posizione dicendo che non ama la barba troppo lunga del cavaliere e per questo non se la sente di continuare con lui.

Nella lite che è nata tra i due si è intromessa anche Tina, ma il vero "colpo di scena" l'ha regalato Aurora chiedendo all'uomo di rimanere nel parterre per iniziare una frequentazione con lei. Tropea infatti ha invitato a cena l'ex pretendente di Barbara dopo che quest'ultima l'ha "scartato"; lui ha accettato ma ha chiesto di poter rinviare l'incontro a domani mattina per un caffè.

Nascono due coppie nel Trono Over

Altre anticipazioni della registrazione di U&D del 4 dicembre riguardano due coppie che si sono formate in studio e che proprio oggi hanno detto addio al parterre.

Marco Antonio è andato via dal programma con Emanuela, anche se chi era tra il pubblico fa sapere che questa scelta è sembrata un po' forzata e non veramente sentita da parte di entrambi.

Tina Cipollari ha spinto molto affinché i due abbandonassero il Trono Over per viversi al di fuori e alla fine ci è riuscita.

Anche Marcello e Jasna hanno deciso di non continuare l'esperienza nel dating-show, anzi hanno preferito interromperla per poter avere più tempo per frequentarsi lontano dai riflettori.

Roberta ed Alessandro, invece, non si sono ancora fidanzati ma il loro rapporto sembra essersi consolidato dopo lo stop di una settimana fa.

Tensioni tra i giovani del cast

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Classico, le anticipazioni fanno sapere che il 4 dicembre Ida Platano non era in studio e nessuno ha spiegato il perché.

Brando, invece, ha portato in esterna sia Raffaella che Beatriz ma ha baciato solo la prima: la corteggiatrice D'Orsi ha reagito male a questo e ha litigato a lungo con il tronista.

Anche tra Cristian e Virginia c'è stato un duro scontro, tant'è che lei durante la registrazione si è auto eliminata e lui ha detto che non andrà a riprenderla.