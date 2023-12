Sono da poco terminate le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne e il sito di Super Guida Tv e la blogger Gemma Palagi informano fan e curiosi di quello che è accaduto agli studi Elios nel pomeriggio del 4 dicembre.

In particolare Brando ha litigato con Beatriz, Cristian si è scontrato con Virginia e poco dopo lei si è autoeliminata. Ida Platano non era in studio e quindi non ha assistito al ritorno di fiamma tra il suo ex Alessandro e Roberta, ma neanche alle uscite in coppia di Marco Antonio ed Emanuela e di Marcello e Jasna.

Scintille tra i giovani del Trono Classico

Ida Platano non ha partecipato alla registrazione di U&D del 4 dicembre, quindi le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios riguardano solo gli altri due ragazzi che sono seduti sul trono.

Brando ha portato in esterna Raffaella e l'ha baciata, mentre con Beatriz le effusioni non ci sono state e questo ha dato il via ad un litigio piuttosto acceso tra i due.

Anche il percorso di Cristian si è complicato un bel po': il bacio che il tronista ha dato a Valentina non è piaciuto affatto a Virginia, che ha protestato prima di autoeliminarsi.

La corteggiatrice non è contenta di come stanno andando le cose tra lei e Forti e anche per questo in settimana non si è presentata in esterna.

Gli spoiler che ha dato la blogger Palagi fanno sapere che Cristian ha detto davanti a tutti che non andrà a riprendere la ragazza che è andata via durante le riprese.

Due coppie 'senior' lasciano il programma

La segnalazione su Marco Antonio ed Emanuela che è circolata in settimana si è rivelata fondata. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese di U&D del 4 dicembre, infatti, fanno sapere che la dama e il cavaliere hanno lasciato insieme il programma.

Chi ha assistito alla registrazione ha anche raccontato che i due non sono sembrati convinti di questa decisione, anzi sarebbero stati quasi costretti ad abbandonare il Trono Over dopo le pesanti critiche che gli ha rivolto Tina Cipollari.

Tra i senior del cast, però, è nata un'altra coppia: Marcello si è fidanzato con Jasna e con lei ha scelto di uscire dallo studio.

Procede per il meglio, invece, la frequentazione tra Alessandro e Roberta: ad una settimana dalla chiusura voluta da Di Padua, la situazione è tornata alla normalità e i due continuano a conoscersi anche lontano dai riflettori.

L'assenza di Ida sul trono

Alla registrazione di U&D del 4 dicembre non ha partecipato una protagonista assoluta di quest'edizione: Ida Platano non era in studio e le anticipazioni non chiariscono il motivo della sua assenza.

Tornando al Trono Over, invece, c'è stata una lunga discussione tra Barbara e un uomo che si era presentato agli Elios solo per conoscerla. Dopo che De Santi ha interrotto la conoscenza con lui, però, Aurora ha chiesto al cavaliere di rimanere e di fare una cena insieme: questa mossa della dama ha suscitato la stizzita reazione di Tina Cipollari.