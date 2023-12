Sono passati diversi giorni da quanto Roberta Di Padua ha deciso di lasciare Uomini e donne dopo aver scoperto che Alessandro avrebbe iniziato una frequentazione con Cristina. Ieri si sono svolte nuove riprese e il blogger Pugnaloni ha fatto sapere che Di Padua non è tornata in studio, mentre Vicinanza ha aggiunto alle sue conoscenze quella con Asmaa. Su Instagram, intanto, Roberta si è sfogata ringraziando tutte le persone che le sono vicine in un momento così particolare della sua vita.

La decisione di Roberta spiazza il pubblico

Roberta era assente alla registrazione di U&D del 20 dicembre: a confermarlo è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni nei post social che ha dedicato alle anticipazioni delle ultime riprese del dating-show.

A distanza di oltre una settimana dal suo addio al cast, dunque, Di Padua non ha avuto nessun ripensamento.

La dama ha deciso di abbandonare il programma da sola dopo aver saputo che Alessandro e Cristina sarebbero usciti insieme, iniziando una conoscenza che all'inizio Tenuta sembrava non volere soprattutto nel rispetto della "collega" di parterre.

Mercoledì scorso, dunque, Roberta non era in studio e quindi non ha assistito all'avvicinamento che c'è stato tra Vicinanza e Asmaa, un'altra protagonista del Trono Over.

Le prime parole dopo l'uscita di scena

Mentre agli Elios era in corso una nuova registrazione, inoltre, Roberta ha usato Instagram per ringraziare i fan per l'affetto che le hanno dimostrato da quando è trapelata l'anticipazione sul suo addio al programma.

"Dico solo grazie", ha scritto l'ormai ex dama di U&D in una Stories alla quale ha aggiunto il brano "Vivere senza di te" di Rosario Miraggio come accompagnamento musicale. Questi sono i primi gesti social che Di Padua ha compiuto dopo aver abbandonato il parterre del Trono Over.

Alessandro, invece, non sembra affatto dispiaciuto dall'uscita di scena di Roberta, tant'è che nell'ultima settimana è uscito con Cristina e si è trovato molto bene ma ha anche avviato una conoscenza con Asmaa.

Il punto su un altro assente eccellente: Armando non rientra agli studi Elios

In attesa della nuova registrazione di questo giovedì 21 dicembre, spicca ancora l'assenza di Armando Incarnato, che neppure nella registrazione di mercoledì 20 era in studio e non si sa quando né se tornerà. Qualche settimana fa Maria De Filippi ha spiegato che il cavaliere non ha più preso parte alle registrazioni a causa di un infortunio che gli impediva di essere agli studio Elios, ma ha assicurato al pubblico che sarebbe rientrato nel cast appena le sue condizioni di salute sarebbero migliorate.