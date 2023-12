In Beautiful, il personaggio di Ridge sarà sempre più confuso sui propri sentimenti e le cose si complicheranno ancor di più nel momento in cui sorprenderà Brooke e Bill abbracciati. Questo è quello che emerge dalle anticipazioni relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 24 al 30 dicembre 2023.

Ridge sempre più confuso: confessa a Taylor di amarla

Beautiful terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche per la vigilia di Natale, per poi prendersi una breve pausa il 25 e il 26 dicembre, prima di tornare in onda dal giorno 27.

Nel corso delle nuove puntate in onda fino al 30 dicembre Ridge sarà sempre più confuso sui suoi sentimenti.

Diviso come sempre tra ciò che prova per Brooke e Taylor. Thomas e Steffy faranno di tutto pur di far ricongiungere i propri genitori mentre Hope avrà timore che i due fratelli riescano a separare Brooke da Ridge. Quest'ultimo si ritroverà insieme a Taylor e arriverà a confessare di amarla.

Taylor, dal canto suo, vorrà capire quale futuro ci possa essere per loro e metterà in guardia Ridge da Brooke. Secondo la madre di Steffy, Brooke non potrà far altro che deluderlo, visto che lo ha fatto più volte anche in passato.

Ridge sorprende Brooke e Bill abbracciati: anticipazioni Beautiful

L'ennesima delusione per Ridge arriverà nel momento in cui sorprenderà Brooke e Bill abbracciati. Non ci sarà nulla di sentimentale nel loro abbraccio, ma Ridge fraintenderà, anche se Brooke cercherà immediatamente di fargli capire che Bill era passato da lei solo per parlare di Katie.

In effetti sarà andata proprio così. Il magnate voleva un consiglio da Brooke dopo aver ricevuto l'ennesimo rifiuto di Katie di tornare con lui. Bill e Brooke ripercorreranno anche il loro passato insieme e Spencer prima di andare via, la stringerà in un caloroso abbraccio, ringraziandola per averlo ascoltato.

Sarà proprio in questo momento che Ridge comparirà sulla porta di casa, fraintendendo la situazione.

Nel frattempo Hope affronterà a muso duro Steffy, esortandola a non intromettersi nel matrimonio di Brooke e Ridge. Liam invece, sarà sempre più convinto che Thomas sia ancora ossessionato da Hope.

Un retroscena sul futuro di Ridge e Brooke: lui la lascia

Nelle puntate che andranno in onda prossimamente il pubblico vedrà Ridge lasciare Brooke di punto in bianco per tornare da Taylor.

Questo accadrà nel momento in cui Thomas farà credere al padre che Brooke abbia avvertito i servizi social che il piccolo Douglas sia stato maltrattato. Credendo alla versione del figlio, Ridge pianterà in asso Brooke senza nemmeno dirle il motivo e correrà immediatamente da Taylor. Intanto lo stilista non perderà tempo e chiederà alla madre di Steffy e Thomas di sposarlo. La bugia di Thomas potrebbe però venire a galla e cambiare di nuovo le carte in tavola.