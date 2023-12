Oggi, mercoledì 20 dicembre, si è svolta una nuova registrazione di U&D, una puntata che il pubblico potrà vedere su Canale 5 a gennaio dopo la pausa natalizia. Le prime anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni su Instagram riguardano Alessandro e Cristina: i due hanno iniziato una conoscenza la scorsa settimana e questo è il motivo per il quale Roberta ha abbandonato il programma e non è più tornata. Spazio anche ad Ida e alla segnalazione che è arrivata su Mario.

Le coppie senior che hanno detto addio al parterre

Sono appena terminate le prime riprese settimanali di U&D (è prevista una registrazione anche domani, giovedì 21 dicembre) e il blogger Pugnaloni sta usando i social network per raccontare cosa è successo in studio nel pomeriggio.

In questi giorni i telespettatori hanno assistito al fidanzamento tra Marcello e Jasna e a quello tra Marco Antonio ed Emanuela, le due nuove coppie che si sono formate nel Trono Over prima delle vacanze di Natale.

Quello che è accaduto oggi agli Elios, infatti, sarà trasmesso in tv a partire da lunedì 8 gennaio, giorno in cui il dating-show tornerà a fare compagnia al pubblico a casa: le puntate che andranno in onda domani e venerdì 22/12 sono le ultime del 2023 e chiudono la prima parte della stagione del format di Maria De Filippi.

L'uscita di scena di Roberta

Il 20 dicembre il cast di U&D è tornato in studio dopo oltre una settimana di pausa per aggiornare il pubblico su quello che è successo nelle loro conoscenze in questi giorni.

Anche se questo momento non è ancora andato in onda, i fan sanno che la volta scorsa Roberta ha abbandonato il programma da sola dopo aver saputo che Alessandro e Cristina avrebbero iniziato a frequentarsi. La dama ha ammesso di non riuscire a sopportare che l'uomo che le piace esca con un'altra donna e per questo ha detto addio al parterre da single.

Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese odierne, dunque, fanno sapere che Vicinanza e Tenuta sono usciti insieme e che si sono trovati bene ma lui ha dato il proprio numero anche ad Asmaa.

Di Padua, invece, nel pomeriggio non era in studio e la sua assenza conferma che non vuole più partecipare alla trasmissione.

Le novità sul Trono Classico

Tra gli altri temi che sono stati affrontati oggi in studio, spiccano anche le esterne che Ida ha fatto con i suoi corteggiatori.

La tronista di U&D sta frequentando da qualche settimana Mario (uno speaker radiofonico di origini napoletane), David (un ragazzo di Cuba) ed Ernesto (un ex cavaliere che ha lasciato il parterre nel 2017) ma per ora non sembra emergere una sua particolare preferenza per uno dei tre.

Oggi una ragazza ha segnalato che Mario le avrebbe scritto sui social network ma questo non ha portato alla sua eliminazione perché Platano non ha dato credito alla segnalazione facendolo rimanere.