Continuano gli avvistamenti di Alessandro e Cristina fuori dagli studi di Uomini e donne. Nell'attesa che ricomincino le registrazioni del dating show, Deianira Marzano sta riportando delle segnalazioni sulla coppia del trono over. Dopo Santo Stefano, diverse persone hanno pizzicato Vicinanza e Tenuta a Napoli in via Chiaia, dove lui è stato visto e fotografato con Roberta Di Padua poche settimane fa.

Foto e racconti dei curiosi

Dopo che qualche fan di U&D ha visto Alessandro e Cristina passeggiare sotto braccio per Napoli, i due hanno continuato il loro "tour" in Campania durante la pausa delle registrazioni.

Giovedì 28 dicembre Deianira Marzano ha condiviso sul suo account Instagram due nuove segnalazioni sulla dama e sul cavaliere che da meno di un mese di stanno frequentando dentro e fuori gli studi Elios.

Nelle ultime ore alcuni curiosi hanno avvistato la "coppia" in via Chiaia a Napoli e a confermarlo sono le foto che l'influencer ha postato tra le sue storie.

"Beccati Alessandro e Cristina a Napoli, la foto è di oggi", ha fatto sapere l'utente che ha immortalato i due di nascosto sorridenti e affiatati per le strade della città.

Il parallelo con la storia precedente

Accanto a un altro scatto che mostra Vicinanza e Tenuta vicini sempre le vie di Napoli, invece, appare il seguente commento: "Alessandro e Cristina dove 10 giorni fa c'era Roberta".

In effetti i fan di U&D ricorderanno che Di Padua è stata più volte in Campania nell'ultimo periodo, ovvero nelle settimane che ha frequentato l'imprenditore.

Anche in quel caso i passanti hanno fotografato i protagonisti del trono over da lontano, raccontando che tra loro c'era molta complicità e che si scambiavano baci davanti a tutti.

Questa frequentazione, però, è finita poco prima della pausa natalizia per volere della dama: non riuscendo ad accettare che il cavaliere esca anche con un'altra persona (in questo caso Cristina), Roberta ha interrotto la conoscenza e ha abbandonato la trasmissione da sola.

Alessandro, invece, è rimasto al suo posto e da circa 15 giorni sta approfondendo il rapporto con la donna che in passato è stata legata ad Armando Incarnato.

Incerta la data del rientro in studio

Alessandro e Cristina avranno modo di raccontare come hanno trascorso le feste nel corso delle prossime registrazioni di U&D. Ancora non si conoscono i giorni in cui il cast del dating show dovrà ritrovarsi in studio per partecipare alle nuove puntate, ma è probabile che il tutto slitti a dopo l'Epifania visto che a oggi, 28 dicembre, non sono trapelate informazioni certe a riguardo.

Si scoprirà se Roberta rientrerà nel parterre dopo le vacanze oppure se confermerà la decisione che ha preso un paio di settimane fa, ma che ancora deve andare in onda su Canale 5.