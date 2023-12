Negli episodi di Terra Amara, in programmazione sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, il nuovo personaggio Hakan sarà determinato a conquistare Zuleyha.

L’anziana nonnina Azize rischierà di essere uccisa per mano di Abdulkadir, il quale temerà che possa riconoscere il suo partner Hakan, giunto a Cukurova sotto il falso nome di Mehmet Kara.

Abdulkadir vuole uccidere Azize, Hakan deciso a prendere il controllo dell'azienda Yaman

Zuleyha apprenderà dal detective Sadi che colui che ha acquistato le sue quote dell’azienda Yaman è Mehmet Kara. Ben presto la fanciulla riceverà proprio la visita del misterioso uomo, che però si presenterà a lei nascondendole di chiamarsi Hakan Gumusoglu e di essere un ex socio di suo marito Demir per vendicare la morte del fratello Erkan, ucciso da Fekeli a causa di una distrazione alla guida della sua automobile.

Abdulkadir sarà disposto a uccidere Azize, con il timore che possa svelare a tutti che in realtà il suo partner Mehmet Kara mente sulla sua identità. Per fortuna l’anziana nonnina non correrà alcun pericolo, poiché Hakan rinuncerà ad eliminarla dopo aver appreso che ha dei problemi neurologici. Intanto sempre Hakan sarà deciso a fare breccia nel cuore di Zuleyha e a prendere il controllo dell’intera azienda Yaman. Appena Fekeli inviterà Hakan a cena al circolo, Abdulkadir e Bedir vorranno approfittare dell’occasione per sabotare i freni della vettura dell’anziano uomo.

Gaffur pentito di essersi licenziato, pettegolezzi sul presunto corteggiamento di Fikret nei confronti di Zuleyha

Intanto Gaffur dopo aver litigato con la moglie Saniye si licenzierà e si farà assumere nell’agrumeto di Hakan, ma si pentirà subito appena svolgerà un lavoro più pesante.

Mentre Zuleyha organizzerà la cerimonia della circoncisione, in città circoleranno dei pettegolezzi sul presunto corteggiamento di Fikret nei suoi confronti a seguito del trasferimento momentaneo alla tenuta Yaman con Fekeli, Luftiye e Kerem Alì.

Infine Sermin racconterà a Hakan in che modo Fekeli ha investito suo fratello Erkan.

Riepilogo sulla morte di Erkan: è arrivato il fratello Hakan per vendicarsi

Da poco è entrato in scena Hakan, con l’obiettivo di farla pagare all’assassino di suo fratello Erkan, deceduto per essere stato investito in maniera accidentale da Fekeli mentre era diretto a Mersin in compagnia di Cetin per ottenere l’affidamento di Kerem Alì.

In un primo momento Cetin si è assunto la responsabilità dell’incidente, ma Fekeli l’ha fatto scagionare appena ha trovato un accordo economico con l’avvocato di Mujdat, il fratello della defunta Mujgan, per assicurarsi la custodia di Kerem Ali.