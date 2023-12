Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dall'11 al 15 dicembre rivelano che Roberto e Marina non vedranno di buon occhio l'alchimia che si è venuta a creare tra Diego e Ida. Per tale motivo studieranno un piano con il quale vorranno allontanare la donna dal figlio di Raffaele ed evitare che possa nascere una storia d'amore.

Alberto Palladini invece si assenterà dal posto di lavoro e Niko si mostrerà preoccupato, tanto da decidere di indagare fino alla scoperta che l'uomo è caduto in depressione.

Le tormentate vicende di Alberto Palladini, scosso per la sparizione di suo figlio

Nelle puntate precedenti della soap opera, Alberto ha scoperto che Clara ha deciso di fuggire via in gran segreto da Napoli, facendo perdere le sue tracce.

La donna ha deciso di perseguire infatti il suo sogno d'amore con Eduardo, portando via anche suo figlio.

La reazione di Alberto non è stata però delle migliori: l'uomo, disperato e sofferente per il suo bambino, ha giurato vendetta decidendo di indagare per cercare di scoprire che fine abbia fatto la sua ex compagna senza tuttavia arrivare a risultati soddisfacenti.

Alberto Palladini soffre per la sparizione di Clara con suo figlio

Le trame per le prossime puntate rivelano allora che Alberto inizierà ad assentarsi dal posto di lavoro facendo perdere le proprie tracce.

Niko, preoccupato, crederà che l'assenza dell'uomo sia dovuta alla sofferenza che sta provando per la sparizione del suo bambino e così deciderà di andare a trovarlo a casa.

Qui farà i conti con una situazione decisamente inaspettata: l'avvocato Palladini verrà ritrovato in un forte stato depressivo lasciatosi totalmente andare all'alcool per mitigare il dolore che prova.

Samuel, invece, inizierà a maturare dei sensi di colpa nei confronti della sua fidanzata Speranza, dato che continua a portare avanti la sua relazione clandestina con Micaela.

Roberto Ferri convince Ida a partire

Roberto Ferri e la sua consorte Marina Giordano non vedranno invece di buon occhio la nuova relazione che sta nascendo tra Ida e Diego.

I due si mostreranno sempre più complici e affiatati, al punto che Ferri deciderà di intervenire prima del tempo riuscendo a convincere la donna a lasciare Napoli per il periodo delle feste natalizie e a recarsi in Polonia, dove potrà riabbracciare i cari che non vede da svariato tempo.

Ornella infine si ritroverà a fare i conti con suo marito che le chiederà di non anticipare il pensionamento: sarebbe una grande perdita per il suo ospedale.

La donna, però, finirà per irrigidirsi e comunicherà a Raffaele che ormai ha deciso e che non intende più tornare indietro.