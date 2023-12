Alberto Palladini potrebbe essere pronto a vendicarsi nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole previste nel 2024 su Rai 3.

Il ricco imprenditore farà i conti con il ritorno della sua ex Clara a Napoli dopo un lungo periodo di fuga assieme al loro bambino e, a quel punto, si ritroverebbe a mettere in atto la sua vendetta con lo scopo ben preciso di ottenere la custodia esclusiva del piccolo Federico.

Il ritorno di Clara a Napoli dopo la fuga con Eduardo nelle prossime puntate della soap di Rai 3

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap previste fino al 29 dicembre in tv rivelano che Clara rimetterà piede a Napoli dopo una lunga assenza.

La donna si renderà conto di dover mettere la parola fine alla sua fuga assieme al piccolo Federico, messa in atto per scappare assieme al suo amato Eduardo.

I tre ritorneranno in Italia e a quel punto Alberto avrà la possibilità di riabbracciare suo figlio, dopo che per diverse settimane è stato in pena per lui.

Palladini potrebbe così tornare ad essere l'uomo spregiudicato e crudele di un tempo, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi.

Alberto può togliere il piccolo Federico alla mamma nelle prossime puntate di Un posto al sole

Non si esclude, infatti, che Alberto possa inasprire la sua battaglia nei confronti della moglie e cercare di fare il possibile per metterle i bastoni tra le ruote in merito all'affidamento del piccolo Federico.

Grazie alle sue potenti conoscenze e dopo che Clara si è messa da sola nei guai con questa fuga volontaria da Napoli, ecco che Alberto potrebbe riuscire ad ottenere la custodia esclusiva del bambino e in tal modo portalo via da sua madre.

Un piano che l'uomo avrebbe voluto mettere già in atto da diverso tempo frenato dalla fuga della donna.

Alberto Palladini era disperato per la sparizione di suo figlio con Clara

Una vendetta che Palladini intenderebbe portare a termine complice la sofferenza che Clara gli ha causato in queste settimane, allontanandolo dal suo amato bambino.

Nelle puntate precedenti della soap opera gli spettatori hanno avuto modo di assistere ad un Alberto decisamente irriconoscibile: l'uomo ha iniziato a trascurarsi, rifugiandosi nell'alcool e rifiutandosi di lavorare.

L'avvocato si è ritrovato nel vortice della depressione, convinto del fatto che non avrebbe più rivisto suo figlio. Al suo fianco, in quei momenti così difficili, c'è stato Niko che lo ha spronato a riprendere in mano le redini della sua vita e a guardare al futuro con ottimismo.