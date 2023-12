Ida potrebbe rimettere piede a Napoli dopo essere stata ingannata da Roberto e Marina e prendersi la sua rivincita nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole.

La donna verrà trattenuta con la forza in Polonia dai suoi cari, ignara di essere vittima di una trappola organizzata dai coniugi Ferri.

In futuro, però, non si esclude che Ida possa tornare di nuovo all'attacco e questa volta mettersi in gioco per cercare di riprendersi suo figlio Tommaso e riaverlo di nuovo tutto per sé.

Ida si ritrova vittima della trappola di Roberto e Marina nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le trame delle prossime puntate rivelano che Roberto e Marina riusciranno a portare Ida in Polonia per farla ricongiungere con i suoi familiari, ma organizzeranno una trappola alle sue spalle.

Convinceranno i parenti della donna, dopo aver sborsato una ingente somma di denaro, a far restare Ida nel suo paese e in tal modo tenerla lontana da Napoli e da ogni tipo di decisione legata al futuro del piccolo Tommaso.

Un piano architettato a tavolino, volto a separare la donna dal suo bambino dopo che con grande fatica era riuscito a ritrovarlo.

Ida può tornare, vendicarsi e riprendersi di nuovo suo figlio Tommaso

Tuttavia a salvare Ida da questa brutta situazione potrebbe pensarci Diego, che si ritroverebbe ad avere dei sospetti sul conto dei coniugi Ferri dopo che la sua amata non ritornerà a Napoli.

A quel punto capirebbe che c'è qualcosa che non va in tutta questa vicenda, tanto che Diego potrebbe mettersi in viaggio per la Polonia e salvare la ragazza, permettendole di rientrare di nuovo in Italia e riprendere in mano le redini della sua vita.

Un ritorno in scena della donna farebbe tremare le gambe a Marina e Roberto, che a quel punto dovrebbero prepararsi a temere il peggio.

Ida potrebbe mettersi all'opera per cercare di portargli via definitivamente il piccolo Tommaso e tornare così a essere la sola mamma di quel bambino che ha dimostrato di amare alla follia, nonostante le tremende vicissitudini che ha dovuto sopportare.

Un futuro felice per Ida e suo figlio, è questo ciò che si augurano gli spettatori

In tal caso si tratterebbe di una rivincita che non deluderebbe affatto le aspettative dei fan della soap, molti dei quali da tempo sperano di poter vedere Ida felice insieme al suo bambino.

Il sogno degli spettatori sarebbe che la donna possa prendersi cura del suo piccolo Tommy e lasciarsi alle spalle definitivamente gli errori del passato e le sofferenze che ha provato nel dover dare suo figlio in vendita alla perfida Lara Martinelli.