Sheila Carter non è disposta a darsi per vinta e questa volta riuscirà ad introdursi di nascosto in casa di Finn. Le anticipazioni di Beautiful relative a ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 18 al 23 dicembre, rivelano che la donna riuscirà persino a prendere in braccio il nipotino Hayes. Hope invece, sarà disperata per via di Douglas, visto che Thomas non lo ha ancora riportato a casa. Le anticipazioni future rivelano intanto che proprio Thomas giocherà un brutto scherzetto alla madre di Hope.

Hope disperata per via di Douglas

Le nuove puntate riprenderanno dal momento in cui Douglas continuerà a passare del tempo a villa Forrester.

Thomas non l'avrà ancora riportato a casa da Hope e quest'ultima si lascerà andare ad un pianto disperato con Liam. Brooke sarà preoccupata per ciò che sta accadendo alla figlia e ne parlerà con Katie e Donna. Dirà loro di essere anche convinta che Steffy e Taylor stiano utilizzando Douglas per cercare di dividere lei e Ridge. Nel frattempo, Finn riceverà la visita della madre Lì.

Sheila riesce a introdursi in casa di Steffy

Scorrendo le anticipazioni delle puntate in onda sino al 23 dicembre, si vedrà Sheila non darsi per vinta e cercare di nuovo di avvicinarsi a Finn nonostante Deacon le abbia sconsigliato di farlo. La donna quindi si recherà nuovamente a casa di Steffy, ovviamente travestita con parrucca e protesi al silicone.

Spiando dall'esterno, vedrà Finn e Lì mentre si abbracciano. Poi, quando i due si allontaneranno un attimo, Sheila si intrufolerà in casa e si avvicinerà al box in cui si trova il piccolo Hayes.

Nel frattempo Brooke andrà su tutte le furie dopo aver sorpreso Taylor seduta sulla scrivania dell'ufficio di Ridge.

Sheila riesce a prendere in braccio Hayes di nascosto da tutti

Il clima si farà sempre più incandescente tra Brooke e Taylor mentre Sheila, approfittando della distrazione di Finn, riuscirà addirittura a prendere in braccio il nipotino Hayes. Fortunatamente non verrà vista da nessuno e potrà tornare a casa indisturbata. Confesserà poi a Deacon di voler far parte della vita di Finn e questa volta il padre di Hope invece che rimproverarla, cercherà di rincuorarla.

Intanto Liam dopo aver visto star male Hope per via di Douglas, cercherà un confronto con Thomas.

Il figlio di Bill vorrà riportare a casa Douglas e tra lui e Thomas voleranno parole grosse: in particolare Liam accuserà il giovane Forrester di essere ancora ossessionato da Hope.

Anticipazioni successive: Thomas gioca un brutto scherzo a Brooke

In effetti Thomas non sembrerà affatto cambiato, come invece vuole far credere a tutti. Nel corso delle successive puntate di Beautiful, Thomas giocherà un brutto scherzetto a Brooke, facendo credere a Ridge che sia stata lei ad avvertire i

servizi sociali, accusandolo di maltrattare Douglas. In realtà Brooke è completamente estranea ai fatti, infatti Thomas ha modificato la voce attraverso una app sul telefono e la chiamata l'ha fatta proprio lui, ma questo Ridge non lo sa e quindi - infuriato - deciderà di lasciare Brooke.