Cruz è decisa a sbarazzarsi della baronessa e le anticipazioni La Promessa dal 2 al 5 gennaio 2024 la vedranno obbligare Petra, la sua fedele servitrice, ad avvelenare il the di Elisa. Il suo piano però andrà incontro a un infausto imprevisto. Nel frattempo arriva per Manuel il momento di fare i conti con l'amara verità: i ricordi torneranno improvvisamente nella sua mente e non vi sarà traccia dell'amore folle per Jimena, come lei gli ha fatto credere ingannandolo per tutto questo tempo.

Brutte notizie anche per Maria. Alla villa arriva la comunicazione della morte di Salvador e i suoi amici decidono di non dirle nulla, almeno per il momento.

A rovinare il loro patto sarà Petra che con la sua solita poca umanità, le farà le condoglianze.

Un altro tassello sulla storia della mamma di Jana si unisce al complicato puzzle: Simona rivela a Pia che dietro la sua scomparsa c'è un uomo molto potente che è ancora all'interno del palazzo.

La Promessa anticipazioni prossima settimana: la cattiveria di Petra

Petra non ha un minimo di umanità e consiglia a Cruz e Lorenzo di mettere del veleno nel the che la baronessa beve prima di andare a dormire. La sua idea le si ritorcerà contro, perché Cruz la obbligherà a procedere al suo posto, per non macchiarsi di alcun delitto. Il folle piano non andrà come previsto.

Cruz inizia a sospettare che il piano sia fallito perché qualcuno ha avvistato in tempo Elisa.

In effetti è così: Lorenzo sta facendo il doppio gioco, essendosi innamorato della baronessa.

Intanto, arriva a La Promessa la notizia della morte di Salvador. Maria lo scopre da Petra nel peggiore dei modi e ne è sconvolta.

Manuel ricorda tutto e affronta Jimena

Jimena brucia di gelosia da quando alla villa è arrivata Blanca.

Manuel, improvvisamente, ricorda tutto e litiga con la moglie, dicendole di rammentare di non essere mai stato innamorato follemente di lei, come gli aveva fatto credere, Dunque, i suoi ricordi sono stati manipolati.

Nelle nuove puntate La Promessa Cruz vorrà spiegazioni da Lorenzo: sta facendo il doppio gioco? La sua risposta la spiazza: l'interesse nei confronti di Elisa è finalizzato solamente a conquistare la sua fiducia per poi colpirla alle spalle al momento opportuno.

I due escogitano un nuovo piano, quello di far impazzire la baronessa.

Il segreto di Simona sulla mamma di Jana

Pia continua a indagare sul passato di Dolores e capisce che Simona sa qualcosa. I suoi sospetti si rivelano fondati: la cuoca le svela che dietro la sua sparizione c'è un uomo potente della tenuta.

A quel punto, Pia capisce che il figlio di cui parlava Dolores e che ha dovuto cedere ai rapitori è Curro. Pian piano, tutto sta venendo a galla, con serie conseguenze anche per Jana.

Cruz potrebbe avere una patologia mentale

I sotterfugi e le manipolazioni di Cruz non sono certo considerati segno di una personalità equilibrata e sana, così come la sua smaniosa esigenza di essere sempre al centro dell'attenzione, tra mania di grandezza e deliri di onnipotenza.

Cruz ha un disturbo della personalità, ma con il passare delle puntate stanno emergendo anche tratti psicotici. La totale mancanza di empatia e il desiderio di eliminare i rivali uccidendoli potrebbero già bastare a giustificare questa ipotesi.