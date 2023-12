I fan non hanno apprezzato il comportamento di Viola in Un posto al sole e dopo la puntata andata in onda venerdì 22 dicembre ci sono state molte critiche sui social. "Sono assurde le pretese che ha, prima sfascia un matrimonio e poi pretende che Eugenio reciti la parte del papà felice", si legge tra i tanti commenti sulle pagine fan della soap partenopea. Nell'episodio trasmesso, Viola ha chiesto al suo ex marito di trascorrere il Natale tutti insieme, come desiderava Antonio.

Il comportamento di Viola non piace al pubblico di Un Posto al sole

Le critiche sul personaggio di Viola continuano sui social e questa volta a non piacere al pubblico è stata la sua richiesta a Eugenio.

In occasione del Natale, la ex coppia si è ritrovata per mettersi d'accordo sul programma per le feste natalizie. Eugenio aveva deciso di trascorrere la sera della vigilia con Antonio, mentre Viola sarebbe stata con suo figlio il giorno di Natale.

La donna, tuttavia, ha chiesto al suo ex marito di trascorrere le festività con la famiglia unita, così come desiderava il piccolo Antonio. Eugenio ha reagito molto male a questa opportunità, perché dopo essere stato tradito e lasciato da sua moglie non aveva voglia di fingere che andasse tutto bene. Dalla parte del magistrato si è schierata anche Ornella che ha spiegato a sua figlia che la richiesta era alquanto inopportuna, oltre ad essere sbagliata per suo figlio.

Antonio, infatti, si sarebbe illuso ancora una volta che la sua famiglia potesse ricomporsi e avrebbe sofferto ulteriormente.

Eugenio ha l'appoggio della maggior parte dei fan

I fan non hanno apprezzato affatto il tentativo di Viola nei confronti di Eugenio, "Un uomo ancora sofferente per il tradimento subito". "Sono assurde le pretese che ha", si legge in un gruppo Facebook dedicato alla soap partenopea, e i commenti sono stati quasi tutti unanimi.

"Ha avuto una faccia tosta", "Eugenio è stato un grande", sono solo alcune delle decine di frasi a favore di Nicotera.

È chiaro che i fan non hanno ancora perdonato a Viola il tradimento nei confronti di suo marito e la sua indecisione che l'ha portata per mesi a trascinare il suo matrimonio. Solo in pochi hanno difeso la scelta della madre di Antonio, ricordando che molte famiglie separate decidono di passare le feste in armonia.

La storia d'amore tra Viola ed Eugenio e la prima crisi superata

Viola ed Eugenio hanno avuto una storia d'amore che ha fatto sognare per diverse stagioni. Quando i due sono andati in crisi la prima volta è stato a causa del terribile attentato in cui ha perso la vita Susanna. Viola non ha retto la tensione e il pensiero di essere costantemente in pericolo a causa del lavoro di suo marito. Eugenio ha provato a riconquistare sua moglie rinunciando agli incarichi delicati e limitando il suo lavoro da magistrato a casi decisamente meno pericolosi.

In un primo momento sembrava tutto risolto, ma quando Viola è stata assegnata la scorta tutto è cambiato. In questa occasione la donna ha conosciuto meglio Damiano, l'agente che doveva proteggerla, e si è innamorata di lui.

Pur negando questo sentimento per mesi alla fine ha deciso di mettere definitivamente la parola fine al suo matrimonio. Al momento sembrerebbe impossibile una riconciliazione, anche perché Eugenio si è sentito tradito non solo come marito ma anche come amico.