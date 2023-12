In base agli spoiler degli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 24 al 30 dicembre, Ridge confesserà a Taylor di amarla ancora,. Inoltre Bill andrà da Brooke per parlarle dei suoi problemi con Katie e in segno di amicizia i due si abbracceranno ma proprio in quel momento apparirà Ridge che si infurierà nel vederli insieme.

Brooke è certa che Ridge prenderà la scelta più saggia riguardo il loro matrimonio

Sia Steffy che Thomas ribadiranno che Ridge debba separarsi da Brooke e che l'unica persona adatta a lui è Taylor. Lo stilista dopo quanto successo ultimamente non può che essere confuso e mediterà su come comportarsi con le due donne, cosciente del fatto che prima o poi dovrà prendere una decisione.

Nel frattempo Brooke ha compreso che il marito ha iniziato ad avere delle perplessità in merito al loro rapporto e che questo è dovuto a Taylor, poi dirà alla figlia Hope di essere certa che Forrester alla fine prenderà la scelta più saggia.

Bill va da Brooke per raccontarle dei problemi con Katie

Liam sarà certo che Thomas stia sfruttando il piccolo Douglas come stratagemma per avvicinarsi a Hope e quindi inviterà la moglie a fare attenzione. Quest'ultima sarà in ansia per il bambino e per Brooke, così si presenterà da Thomas e Steffy, dicendo a entrambi di non voler consentire che venga infangata la reputazione della madre, certa che alla fine il suo amore con Ridge vincerà.

Lo stilista però sarà mosso da tanti dubbi, al punto che quando si troverà davanti Taylor, le dirà di provare dei profondi sentimenti nei suoi confronti.

Lei sarà contenta di sentire queste parole e gli dirà che lui non potrà mai avere un futuro insieme alla Logan.

Nel frattempo Steffy e Hope parleranno dei loro genitori e la giovane Forrester esternerà la convinzione che suo padre non sarà mai felice con Brooke.

Intanto Bill non saprà come risolvere le problematiche con Katie e si recherà da Brooke, la quale gli suggerirà di rimanere al fianco della sorella.

I due parleranno del loro passato insieme e si abbracceranno, ma proprio in quell'istante apparirà Ridge che li vedrà insieme. Nonostante Spencer e Logan gli spieghino immediatamente quanto successo, lo stilista rimarrà comunque scioccato.

Beautiful non va in onda il 25 e 26 dicembre

Mediaset ha deciso di non mandare la soap tv americana Beautiful su Canale 5 il giorno di Natale e in quello di Santo Stefano.

Il 25 dicembre infatti andrà in onda su Canale 5 il film americano del 2017 "La magia del Natale", con Jessica Lowndes e Brendan Penny.

Invece il 26 dicembre invece sarà trasmesso il film canadese del 2019 "Christmas Wedding Runaway", che vede come protagonisti principali Sara Mitich e Candice Mausner Maggie.

Il 27 dicembre poi Beautiful riprenderà la sua regolare programmazione su Canale 5 delle ore 13:40.