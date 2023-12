Si riaccende la passione tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua nello studio di Uomini e donne. Le anticipazioni della nuova puntata che sarà trasmessa mercoledì 13 dicembre in tv, rivelano che i due volti del trono over si ritroveranno al centro dell'attenzione dopo aver deciso di riprendere in mano le redini della loro frequentazione.

In studio la coppia svelerà così di essersi lasciata andare alla passione, dato che tra di loro ci sono stati anche una serie di baci in esterna.

Il percorso di Alessandro Vicinanza a U&D

L'appuntamento di queste settimane con il talk show Mediaset è incentrato in primis sulle vicende di Alessandro, ritornato in trasmissione dopo aver chiuso la sua storia d'amore con Ida Platano.

Una relazione che aveva fatto sognare il pubblico, al punto che in molti speravano che la dama siciliana avesse finalmente trovato la persona giusta con la quale condividere il resto della vita.

Le cose tra i due, però, non sono andate nel verso sperato e alla fine si sono ritrovati a dirsi addio, non senza lanciarsi diverse frecciatine in studio.

Ida sostiene che la decisione finale sarebbe stata di Alessandro, non più innamorato di lei mentre il cavaliere ribatteva sostenendo che erano stati gli atteggiamenti dell'ormai ex fidanzata a farlo allontanare.

Roberta e Alessandro svelano di essersi baciati: anticipazioni 13 dicembre

Le anticipazioni rivelano che si arriverà ad una svolta importante nel percorso di Alessandro, dato che il cavaliere deciderà di ritornare a frequentare la sua ex fiamma Roberta Di Padua con i due che organizzeranno un'esterna fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Un'esterna in cui riemergerà di nuovo tutto il loro feeling, così come è stato svelato in anteprima in una clip mostrata a Verissimo questa domenica pomeriggio.

"So che ieri siete usciti so che ci sono stati dei baci", affermerà Maria De Filippi per farsi raccontare dai due volti del trono over il resoconto della serata trascorsa insieme.

'C'è stato tanto trasporto', le parole di Vicinanza sull'esterna con Roberta

"Sì Maria abbiamo ripreso un po' dove avevamo lasciato. Riavvicinamento importante", affermerà subito Roberta svelando di fatto che effettivamente ci sono stati dei momenti di passione con Vicinanza.

"C'è stato tanto trasporto e sono stato benissimo, siamo stati benissimo", sono le parole che userà Alessandro nel raccontare quello che c'è stato con Roberta.

In studio, almeno dalla clip mostrata nel talk show di Silvia Toffanin, non dovrebbero esserci reazioni particolari da parte di Ida Platano, dato che assisterà in silenzio al confronto tra il suo ex e la sua rivale.