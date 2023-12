L'appuntamento con Uomini e donne tornerà in onda da lunedì 8 gennaio 2024 con un nuovo ciclo di appuntamenti inediti, alcuni dei quali sono stati già registrati.

Nelle puntate in onda durante il mese ci sarà spazio per le vicende di Cristina che, pur portando avanti una serie di nuove frequentazioni, lascerà intendere di non essersi ancora dimenticata di Armando Incarnato.

Virginia invece, delusa dall'atteggiamento del tronista Cristian, deciderà di andare via dalla trasmissione e rinunciare così al suo percorso.

Cristina non dimentica Armando Incarnato: anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Per Cristina andrà avanti la frequentazione con Alessandro Vicinanza. I due andranno a cena insieme e si verrà a sapere che ci sono stati anche dei baci a stampo.

La dama del trono over, però, svelerà di essere interessata anche a Mario, uno dei pretendenti che si sta mettendo in gioco per conoscere meglio Ida Platano.

Ammetterà il suo interesse verso il ragazzo, pur consapevole del fatto che in questo momento sia impegnato con un'altra donna. Nel caso in cui dovesse cambiare idea su Ida, lei non si farebbe problemi a conoscerlo meglio.

Cristina svelerà che Mario rappresenta il suo prototipo di uomo ideale, proprio come lo è Armando Incarnato.

A quel punto tirerà di nuovo in ballo il cavaliere che aveva fatto breccia nel suo cuore nelle stagioni precedenti del programma e a quanto pare sembra che non l'abbia ancora dimenticato del tutto.

Virginia decide di abbandonare la trasmissione di Canale 5

Per il trono classico, invece, Virginia ammetterà di non essere contenta del percorso fatto con Cristian fino a questo momento e dei modi di fare del tronista.

Il motivo? Secondo la pretendente dalle risposte che darebbe sembrerebbe che sia stato sempre lui a rincorrerla e quindi a fare dei passi importanti nei suoi confronti.

Una situazione che non le starà più bene, tanto da deciderà di andare via dalla trasmissione e abbandonare il programma definitivamente.

I continui tira e molla tra Virginia e Cristian nelle puntate precedenti

Non è la prima volta che accade un episodio simile con protagonista Virginia, visto che già nelle puntate precedenti del talk show la corteggiatrice ha messo in crisi il suo percorso.

Anche in quel caso è rimasta delusa dagli atteggiamenti di Cristian nei confronti della sua rivale Valentina. In quella occasione, però, è stato il tronista a intervenire e a convincerla ad assumere un atteggiamento maturo, tanto da farla ragionare a restare in trasmissione per lui.