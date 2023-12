Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano non ha preso parte alla registrazione del programma che si è svolta il 4 dicembre. Roberta Di Padua, invece, ha deciso di riprendere la frequentazione con Alessandro Vicinanza, sebbene nelle riprese della scorsa settimana avesse ammesso di voler chiudere con lui.

Ida Platano assente in studio

La grande assente della registrazione è Ida Platano, che non ha preso parte alle riprese in studio.

L'ex dama del trono over, quest'anno promossa a tronista, sta portando avanti il proprio percorso alla ricerca di nuovi cavalieri da conoscere e con i quali approfondire la frequentazione per cercare di lasciarsi alle spalle un passato sentimentale turbolento.

Ida è reduce dalle fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza durata all'incirca un anno e, da qualche settimana, ha dovuto fare i conti con il ritorno in studio del suo ex nelle vesti di pretendente del trono senior.

Al momento non si conoscono i motivi legati all'assenza della tronista: in trasmissione non sono stati forniti dettagli sul perché non fosse presente e, anche sui social, Ida Platano non ha proferito parola.

Roberta torna a frequentare Alessandro Vicinanza

Roberta Di Padua ha cambiato idea sul conto di Alessandro Vicinanza, dato che nella precedente registrazione del talk show aveva scelto di troncare la loro frequentazione e voltare pagina.

La dama aveva preso questa decisione dopo aver scoperto che Alessandro era interessato a conoscere anche altre dame e quindi a non concederle l'esclusiva come lei avrebbe preferito.

Alla fine è tornata sui suoi passi: le anticipazioni del talk show rivelano che i due hanno ripreso a frequentarsi e per il momento hanno deciso di andare avanti per cercare di capire se sono fatti davvero per stare insieme e quindi se c'è una compatibilità di fondo.

Cristian bacia Valentina e fa infuriare l'altra corteggiatrice Virginia

Durante le riprese si è assistito anche alla nascita di una nuova coppia, quella composta da Emanuela e Marco Antonio, i quali hanno scelto di abbandonare insieme la trasmissione e viversi la loro relazione al riparo dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Per il trono classico, invece, Cristian ha deciso di portare in esterna soltanto Valentina e i due si sono anche baciati. La reazione di Virginia non è stata delle migliori, anzi è stata furiosa per il bacio tra il tronista e la sua rivale, così ha scelto di abbandonare lo studio. Cristian, però, ha precisato che non sarebbe andato a riprenderla fuori dallo studio.