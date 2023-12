Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nel corso dei prossimi nuovi appuntamenti ci sarà spazio per le vicende di Alessio e Manuela, dopo che la dama deciderà di dargli buca e di non presentarsi in esterna.

Gabriella, invece, si ritroverà a rifiutare due nuovi cavalieri che sono venuti in trasmissione per lei. Alessandro porterà avanti la frequentazione con Cristina, anche se la dama non nasconderà il suo interesse nei confronti di Mario.

Manuela dà buca ad Alessio e non si presenta: anticipazioni Uomini e donne

Alessio e Manuela si ritroveranno al centro dello studio nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione del talk show pomeridiano di Canale 5.

La dama ha scelto di dargli buca all'esterna che avrebbero dovuto fare insieme: non si è presentata scegliendo di uscire assieme a Daniele.

In studio Manuela spiegherà la sua versione dei fatti rivelando di essersi sentita messa in secondo piano da Alessio. Per tale motivo ha scelto di "punirlo" non presentandosi all'incontro che avevano prefissato e in tal modo, forse, spererà di scatenare reazioni da parte del cavaliere.

Gabriella rifiuta due cavalieri, Cristina spiazza Alessandro

Le anticipazioni delle nuove puntate, inoltre, rivelano che Gabriella si ritroverà a conoscere due nuovi cavalieri: peccato che nessuno riuscirà a catalizzare la sua attenzione, al punto che la dama deciderà di rifiutare entrambi e di voltare pagina definitivamente.

Alessandro e Cristina, invece, decideranno di proseguire la conoscenza e di andare avanti: i due usciranno a cena insieme e sveleranno in studio che ci sono stati anche dei baci a stampo.

Cristina, però, nonostante la frequentazione in corso con Alessandro ammetterà di essere interessata anche ad un altro volto presente nel cast della trasmissione di Canale 5.

Trattasi di Mario, il cavaliere che in queste settimane sta conoscendo meglio Ida Platano: la sua presenza lo ha colpito e catalizzato la sua attenzione, tanto da ammettere che nel caso in cui dovesse avere dei dubbi sulla sua frequentazione con la tronista, lei non si farebbe problemi a concedergli una chance.

L'addio tra Roberta e Alessandro nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di questa edizione Alessandro si era ritrovato già a fare i conti con l'addio di Roberta Di Padua, delusa dal suo atteggiamento.

La dama napoletana ha scelto di andare via dalla trasmissione perché amareggiata dalla scelta di Alessandro di provare a conoscere meglio Cristina, nonostante la loro conoscenza in atto.

Da quel momento in poi Roberta non è più tornata sui suoi passi ed ha scelto di chiudere definitivamente la sua esperienza nel trono over.