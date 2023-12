Ida riuscirà a telefonare a Diego nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 gennaio, però non sarà facile. Le anticipazioni spiegano che la madre di Tommaso riuscirà a chiedere aiuto ad un'amica, ma presto anche lei si rivelerà una traditrice. Ida verrà rinchiusa ancora una volta, ma suo padre avrà pena per lei e in assenza di sua zia le farà trovare un telefono con cui chiamare a Napoli.

La tentata fuga di Ida fallirà, tradita anche da un'amica

Per Ida l'inizio dell'anno sarà un incubo, perché continuerà a stare rinchiusa nella casa di famiglia senza poter avere contatti on nessuno.

La zia e il cugino della giovane donna le toglieranno telefono e documenti, impedendole in ogni modo di trovare una vita d'uscita. Ida, però, non si arrenderà e tenterà di scappare riuscendo a convincere sua zia ad uscire solo per qualche minuto. La donna acconsentirà, anche perché senza soldi, documenti e telefono sarebbe impossibile per Ida allontanarsi. La madre di Tommaso approfitterà della sua parentesi di libertà per correre da una sua amica a chiedere aiuto. Lei, però, farà solo finta di appoggiare Ida perché andrà subito ad avvertire la zia Magdalena. A quel punto la madre di Tommaso sarà nuovamente rinchiusa in casa.

Magdalena sarà irremovibile, ma Ida riceverà un aiuto dal padre

Tutto sembrerà perduto per Ida, ma un colpo di scena potrebbe aiutarla a liberarsi della perfida zia.

Quando Magdalena si assenterà, infatti, il padre di Ida le farà trovare un telefono con cui poter chiamare a Napoli. La giovane madre non ci penserà due volte e chiamerà subito Diego che però inizialmente non risponderà. Il telefono di Giordano squillerà a vuoto mentre lui sarà impegnato con dei clienti al Vulcano. Poco dopo, però, Diego prenderà la chiamata e riuscirà a sentire finalmente la voce di Ida.

La possibile evoluzione della storia e le difficoltà future per Ida e Diego

Cosa succederà nelle prossime puntate? Certamente la telefonata di Ida non potrà lasciare Diego indifferente. Il figlio di Raffaele tiene molto alla ragazza ed è probabile che decida di partire subito per la Polonia pur di salvarla dalla brutta situazione in cui si trova.

Resterebbero ancora molti problemi da risolvere, perché il padre di Ida è molto malato e sua zia Magdalena non vuole più occuparsene. Inoltre, per Ida sarebbe difficile riprendere i contatti con il piccolo Tommaso, visto che Marina e Roberto l'hanno tradita. Per la legge Ferri è il padre del bambino e riuscire a vincere contro un uomo potente come lui sarebbe un'impresa complicata. Diego, però, ha sempre dimostrato di essere pronto a tutto per amore e quindi anche questa volta potrebbe capovolgere la situazione