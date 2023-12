Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Cristian si è ritrovato a fare i conti con l'assenza di Virginia all'esterna che avevano programmato.

La ragazza ha scelto di non presentarsi e dargli buca, salvo poi venire comunque in studio e spiegare il perché della sua scelta, ma finendo per litigare nuovamente con il tronista tanto da lasciare lo studio.

Intanto per Marco Antonio ed Emanuela è giunto il momento di lasciare insieme la trasmissione e viversi fuori dallo studio televisivo del talk show.

Il tronista Cristian bacia Valentina e litiga con Virginia in studio

Il percorso di Cristian va avanti con Virginia e Valentina, ma durante l'ultima registrazione di questa settimana il tronista ha deciso di uscire in esterna solo con la seconda ragazza sopracitata.

Un'esterna particolarmente emozionante durante la quale il tronista si è sentito di lasciarsi andare ad un bacio con Valentina, scatenando la reazione contrariata dell'altra pretendente.

Questa volta però è stato Cristian ad ammettere di essere stufo dei comportamenti di Virginia, raccontando che la ragazza gli ha dato buca in esterna.

Il tronista aveva deciso di organizzare un'uscita anche con lei, così da poter viversi e confrontarsi fuori dallo studio del talk show, ma Virginia non si è presentata e lo ha lasciato solo.

Virginia ha dato buca a Cristian in esterna: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni del programma di Canale 5 rivelano che in un primo momento i due hanno discusso a lungo su quanto è accaduto salvo poi concedersi un ballo che ha riacceso nuovamente la discussione.

La ragazza ha deciso di andare via dallo studio e il tronista ha precisato che non l'avrebbe seguita per chiederle di tornare sui suoi passi.

Cristian si è detto stufo della reazione della corteggiatrice e ha lasciato intendere di voler portare avanti il suo percorso solo con Valentina, candidata ad essere la scelta finale del tronista nel caso in cui decidesse di non far scendere altre pretendenti in studio.

Marco Antonio ed Emanuela lasciano insieme lo studio del programma di Canale 5

Per quanto riguarda il trono over questa settimana c'è stata l'uscita di scena della coppia composta da Marco Antonio ed Emanuela.

I due da un po' di settimane stavano provando a conoscersi meglio e alla fine hanno deciso di provare a viversi fuori dagli studi.

Una decisione che sarebbe stata favorita anche dall'insistenza di Tina Cipollari, la quale avrebbe consigliato al cavaliere di darsi questa chance con la dama Emanuela e provare così a capire se sono fatti davvero per stare insieme oppure no.