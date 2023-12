Nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 22 dicembre dopo l'assalto alla tenuta Yaman, Zuleyha si preoccuperà per la scomparsa di Demir, mentre Uzum ferita verrà trasportata d'urgenza in ospedale. Nel frattempo, Sermin informerà Betul dell'attentato. In procura Umit accuserà Demir di aver messo fine alla vita di sua madre Sevda. Zuleyha verrà portata via dai gendarmi per testimoniare. Infine, un nuovo personaggio, Hakan, farà il suo ingresso a Cukurova.

Zuleyha teme che suo marito sia stato rapito dai banditi

Alla tenuta Yaman tutti gli abitanti si troveranno a fronteggiare le conseguenze dell'assalto alla villa.

Nello specifico, Zuleyha sarà pervasa dalla preoccupazione, poiché Demir è misteriosamente sparito nel tumulto scaturito dalla sparatoria e lei temerà che possa essere stato rapito dagli aggressori. Invece, Gaffur e Saniye si adopereranno per trasportare la piccola Uzum in ospedale, la quale ha subito una grave ferita durante l'assalto.

Una volta giunti al pronto soccorso, i medici cercheranno con ogni mezzo di salvare la vita di Uzum, mentre Saniye, travolta da un crollo emotivo, troverà sostegno e incoraggiamento da parte del marito. Sermin si affretterà a informare sua figlia Betul dell' attentato alla villa. In procura, Umit si presenterà come testimone, accusando Demir di aver messo fine alla vita di Sevda, incapace di sopportare ulteriormente le difese della donna a favore di sua figlia.

Zuleyha Yaman viene convocata in procura, arriva Hakan

A questo punto, prenderanno il via una serie di indagini e il procuratore, guidato dai suggerimenti di Umit, maturerà la convinzione che Demir abbia orchestrato l'assalto alla villa per ottenere un diversivo e fuggire alla giustizia. Nel frattempo, al capezzale di Uzum si presenterà anche il padre biologico, disperato per la sorte della propria figlia che è in coma.

Zuleyha sarà prelevata dalle forze dell'ordine per rilasciare la sua testimonianza, accompagnata da Betul, mentre Fikret si adopererà nel tentativo di identificare il nemico che si cela nell'ombra dell'assalto alla dimora Yaman.

Infine, a Cukurova, farà il suo ingresso un nuovo e temibile personaggio: Hakan.

Trama dell'episodio precedente di Terra amara del 21/12

Demir è desideroso di liberarsi al più presto dal carcere a causa delle potenziali minacce che il suo nuovo avversario, Hakan, potrebbe rappresentare per la sua famiglia. Per affrontare questa situazione, Fikret elabora un piano per organizzare l'evasione di Demir e consentirgli di rifugiarsi in Siria, però Yaman si rifiuta di partire senza la sua amata moglie e i suoi figli. Tuttavia, quando l'uomo torna a casa con l'intenzione di portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene improvvisamente assalita da un gruppo di uomini armati.