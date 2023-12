L'attesa è finalmente terminata per i fan de Il Paradiso delle Signore che dopo due anni di assenza potranno finalmente rivedere l'attrice Gloria Radulescu, che farà il suo grande ritorno nella serie nel ruolo di Marta Guarnieri.

In un'intervista esclusiva a Tv Mia, la Radulescu ha condiviso l'emozione riguardo al ritorno del suo personaggio sottolineando la gioia di ritrovarsi al fianco di Alessandro Tersigni, l'interprete di Vittorio Conti, ex marito di Marta nella soap: "Tornare ad interpretare Marta Guarnieri nel Paradiso delle signore dopo due anni di assenza è emozionante, per me è come riabbracciare la mia famiglia al rientro da un lungo viaggio.

Ritrovarmi sul set con Alessandro Tersigni è magico. Abbiamo una forte sintonia, ci basta guardarci negli occhi perché tra noi scatti la complicità".

Gloria Radulescu: 'Marta torna dall'America'

Durante l'intervista, Gloria Radulescu ha dunque anticipato il suo ritorno ne Il Paradiso delle signore che avverrà nelle puntate che andranno in onda dal 15 dicembre su Rai 1: "Marta torna dall'America e affronta le questioni lasciate in sospeso, tra cui quella con Vittorio. Immaginava che avesse avuto una vita sentimentale vivace, ma nonostante questo ci resta molto male quando scopre che lui ama Matilde, la moglie di suo cugino Tancredi", ha rivelato l'attrice.

Radulescu: 'Ho scritto un film che spero di portare presto nei cinema'

Durante i due anni di assenza dal Paradiso delle signore, Gloria Radulescu si è dedicata a nuovi progetti e interessi. L'attrice ha avuto la possibilità di viaggiare molto coltivando diverse passioni: "Mi sono diplomata come insegnante di yoga e ho scritto un film che spero di portare presto nei cinema, si intitola 'È una storia vera' e racconta il viaggio che ho fatto nel 2016 in Romania, alla ricerca delle mie origini.

Sono andata a cercare mio padre, che aveva lasciato casa quando ero bambina e di cui non avevo più saputo nulla. È una storia sulla famiglia e sul perdono", ha dichiarato Radulescu durante l'intervista.

Ipotesi future sul personaggio di Marta

Il ritorno di Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che ora si chiedono cosa riserverà il futuro al tanto amato personaggio.

Alcuni si sono sbilanciati via social ipotizzando che una volta rimesso piede a Milano, Marta potrebbe non essere intenzionata a riconquistare il suo ex compagno, Vittorio Conti. Dopo aver scoperto che l’uomo è innamorato di un'altra donna, Matilde Frigerio, Marta potrebbe così decidere di guardarsi intorno e aprirsi a nuove prospettive romantiche. Inoltre, i fan sono convinti che Marta non abbia intenzione di tornare in America e di lasciare nuovamente Milano. Altri, invece, sperano che Marta sia tornata nel Paradiso delle Signore con l'obiettivo di riconquistare il cuore di Vittorio Conti. Nonostante scoprirà che Vittorio è innamorato di Matilde Frigerio, questa tipologia di telespettatori spera dunque che Marta possa ancora lottare per il suo vecchio amore.

Chi è Gloria Radulescu?

Gloria Radulescu, nata a Roma nel 1991, è un'attrice italiana di origine rumena che ha fatto battere il cuore dei telespettatori con la sua straordinaria interpretazione del personaggio di Marta Guarnieri nella popolare soap opera Il Paradiso delle Signore.

Il suo amore per la recitazione sembra essere ereditato dalla madre, la direttrice di una nota compagnia teatrale in Puglia. Fin da piccola, Gloria ha trascorso la sua infanzia nella provincia di Bari, immergendosi sempre di più nel magico mondo dell'arte e dello spettacolo. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2012, Gloria Radulescu ha deciso di dedicarsi completamente allo studio della recitazione diplomandosi presso l'Accademia di recitazione Silvio D'Amico a Roma. La cosa ha coinciso con l'inizio del suo percorso verso il successo portandola ad essere scelta per importanti serie televisive come "Le tre rose di Eva" e "Un passo dal cielo".