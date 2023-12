Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 dicembre 2023 rivelano che Roberto e Marina porteranno avanti un piano diabolico ai danni di Ida, volto a separarla dal figlio Tommaso.

La donna verrà lasciata in Polonia, mentre i coniugi Ferri torneranno a Napoli insieme al bambino e in questo modo lo allontaneranno per sempre da sua madre o perlomeno questa sarà la loro intenzione.

Silvia, invece, si ritroverà in crisi dal punto di vista sentimentale: si renderà conto che forse non ha mai dimenticato del tutto il suo ex Michele.

Ida perde il piccolo Tommy: anticipazioni Upas al 22 dicembre

Roberto e Marina si metteranno in viaggio insieme a Ida per arrivare in Polonia e passare un po' di tempo con la famiglia della ragazza.

Quello che sembrerà un viaggio di pochi giorni in realtà si trasformerà in una trappola, dato che Ferri riuscirà a convincere i familiari della donna a farla restare in Polonia, sborsando una ingente somma di denaro che li aiuterebbe a risolvere buona parte dei loro problemi.

Ida si ritroverà a perdere suo figlio Tommy, che nel frattempo verrà portato via da Roberto e Marina per riportarlo in Italia. Verrà ingannata dalla coppia di cui si era ciecamente fidata fino a questo momento.

Silvia in crisi per amore

Alberto sarà sempre più giù: non riuscirà a riprendersi dopo che Clara gli ha portato via il suo bambino e si lascerà andare alla depressione.

Silvia, invece, scoprirà che Michele ha messo a disposizione una sua quota di denaro per salvare il Caffè Vulcano e resterà spiazzata.

Tale gesto porterà la donna a riconsiderare il suo legame con il giornalista, tanto da metterla in crisi dal punto di vista sentimentale: è sicura di non amarlo più vista la relazione in corso con Giancarlo?

Un dubbio esistenziale che metterà Silvia a dura prova.

La trappola di Marina e Roberto ai danni di Ida

Nelle puntate precedenti della soap opera i coniugi Ferri avevano consigliato a Ida di prendersi qualche giorno di vacanza e recarsi dai suoi familiari in Polonia che non vedeva da tanto tempo.

I due lo avevano fatto in primis per tenerla lontana da Diego ed evitare la nascita di una possibile storia d'amore, salvo poi rendersi conto che la donna doveva essere allontanata anche da Tommy, dato che iniziava a voler avere voce in capitolo sulle scelte riguardanti il suo bambino.

Alla fine, però, hanno pensato bene di organizzarle una trappola e con la scusa del viaggio in Polonia l'hanno lasciata lì da sola, credendo di essersi sbarazzati per sempre di lei. Sarà veramente così?