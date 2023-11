Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all'8 dicembre 2023 Eugenio sarà triste e deluso per la fine del suo matrimonio e farà una proposta alla sua collega Lucia. Intanto Alberto sarà furioso per la scelta di Clara di fuggire con Eduardo e troverà il sostegno di Niko, mentre Roberto e Marina cercheranno di dividere Diego Giordano da Ida.

La furia di Alberto Palladini

Clara, nonostante il parere contrario di Alberto, manterrà fede alla decisione di fuggire con Eduardo e il suo bambino. La donna però ben presto un momento di grande sconforto che le accenderà non pochi dubbi sulla sua scelta e per questo motivo commetterà anche un grave errore, ancora non specificato dalle anticipazioni.

Alberto dopo un iniziale momento di rabbia, durante il quale cercherà di capire in ogni modo dove si possa essere cacciata Clara e Federico, verrà assalito dallo sconforto al pensiero che suo figlio stia vivendo una situazione pericolosa. In tutto questo riceverà il sostegno morale di Niko che lo aiuterà ad alleviare la sua sofferenza.

Ferri e Marina vogliono allontanare Ida e Diego

Roberto e Marina scopriranno con stupore che tra Ida e Diego sta nascendo del tenero e, preoccupati, cercheranno di ostacolare in ogni modo la nascita di questo nuovo sentimento. Roberto in particolare spezzerà l'entusiasmo della ragazza in seguito a una proposta di Diego. Per allontanarla da lui infatti i coniugi Ferri la convinceranno a partire per Natale ma ciononostante il legame col giovane Giordano continuerà a crescere.

Intanto, proprio nel momento in cui cominceranno a intravedere un po' di serenità, per Roberto e Marina tornerà come un'ombra nella loro vita l'incubo di Lara.

Eugenio fa una proposta a Lucia

Eugenio deluso per la fine del suo matrimonio con Viola, farà una proposta del tutto inaspettata alla sua collega e amica Lucia. Il magistrato in seguito si scontrerà anche con Alberto Palladini, rabbioso per la fuga di Clara ed Eduardo.

Giulia Poggi organizzerà una manifestazione anticamorra con l'aiuto di Don Raimondo e cercherà di convincere Rosa Picariello a scendere in campo per manifestare dopo quanto le è accaduto.

Per Samuel intanto arriverà il momento del confronto con suo suocero Espedito. Il dialogo tra i due colpirà parecchio Nunzio che tenterà di far ragionare il suo amico su quanto accaduto.

Uno scontro tra Lollo e Irene invece sarà nuovo motivo di vicinanza tra Mariella e Serena ma, con stupore e incredulità, le due donne scopriranno di avere anche delle affinità.

Per Raffaele infine si avvicina il momento più atteso dell'anno: il portiere di Palazzo Palladini potrà allestire il suo tradizionale presepe e a sorpresa verrà affiancato da un aiutante speciale.