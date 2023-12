Roberto e Marina non sono due benefattori e ben presto decideranno di sbarazzarsi di Ida per tenersi Tommy. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 dicembre confermano che i due approfitteranno del viaggio in Polonia per accompagnare la giovane salvo poi lasciarla lì.

Ferri e la moglie non potranno però agire da soli e per la riuscita del loro piano otterranno la collaborazione di Magdalena, una zia di Ida. Quest'ultima, infatti, si lascerà corrompere ed aiuterà i due nel loro subdolo piano.

La fine di un sogno

La creazione di una "famigliola" felice con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano), Ida (Marta Anna Borucinska) e il piccolo Tommy sembrava sin dall'inizio un progetto decisamente arduo, forse ai limiti dell'utopia.

Le prime crepe nel loro accordo sono apparse quando la ragazza ha iniziato a desiderare una vita più indipendente con un lavoro personale e magari una storia d'amore.

Nelle prossime puntate Ferri e sua moglie osservando le frequenti intrusioni di Ida nelle decisioni concernenti Tommaso e avvertendo una potenziale ribellione da parte della giovane, giungeranno alla conclusione che è giunto il momento di mettere fine a questa storia.

Un 'regalo' di Natale

Marina e Roberto decideranno di accompagnare Ida e Tommy in Polonia. Ufficialmente i coniugi Ferri hanno deciso di fare un regalo alla ragazza per permetterle di rivedere i suoi familiari e far conoscere loro il piccolo. Tuttavia, dietro questa facciata si cela un oscuro piano di Ferri.

Giunti in Polonia, Roberto e Marina faranno la conoscenza della famiglia di Ida e vedranno con i propri occhi le difficili condizioni in cui vivono. Una volta sul posto, saranno accolti da Magdalena (Natalia Giro) e Marek (luca Kayetan), zia e cugino della ragazza. La mamma del bambino, poi, presenterà Tommaso al padre, che vive attaccato alla bombola dell'ossigeno.

Nel frattempo Ferri cercherà la complicità di qualcuno dei familiari di Ida per trattenerla in Polonia e, a quanto pare, individuerà nella zia la persona giusta per il raggiungimento dei suoi scopi.

Un posto al sole, anticipazioni 18-22 dicembre: Roberto e Marina ingannano Ida

Ferri riconoscerà in Magdalena la complice ideale: la donna infatti è stanca di accudire il fratello malato e ritiene che Ida dovrebbe sostituirla.

Roberto corromperà quindi con un'imprecisata somma di denaro la donna e porterà avanti il suo piano nonostante le perplessità di Marina.

Nel frattempo Ida, ancora ignara del vero scopo del viaggio in Polonia, penserà al suo ritorno a Napoli e all'attesa riunione con Diego, mentre Roberto e Marina si prepareranno a scappare verso Napoli portando con loro il piccolo Tommy.

Ida si troverà così costretta con l'inganno a rimanere in Polonia, separata dal figlio, mentre Diego, all'oscuro di tutto, attenderà con ansia il ritorno della ragazza.