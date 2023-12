A una settimana dal Natale, Roberto e Marina getteranno la loro maschera e riveleranno al pubblico le loro reali intenzioni. I due, non riuscendo a corrompere Ida, proveranno a sbarazzarsi di lei con l'inganno.

Le anticipazioni confermano infatti che il loro intento di spedire la giovane mamma del bambino in Polonia era solo una parte del loro piano. I due, a quanto pare, faranno un accordo con una zia di Ida per far sì che la ragazza resti in Polonia.

Il diabolico piano di Roberto e Marina per sbarazzarsi di Ida

C'è un'importante sviluppo nella storyline che vede protagonisti Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) e Ida (Marta Anna Borucinska).

Nelle prossime puntate, quest'ultima rivelerà di non sentirsela di partire senza Tommy. Non è chiaro se la ragazza non si fiderà di Ferri e la moglie o se, davvero, non riuscirà a separarsi dal bambino, ma sta di fatto che la sua richiesta metterà in allarme i due, che decideranno così di sbarazzarsi della giovane.

A differenza di Lara, stavolta Roberto e Marina, però, si porranno un dilemma etico. Anche secondo la loro morale distorta, infatti, una ragazza innocente come Ida non merita la morte. Quindi, come fare? A quanto pare, la coppia deciderà di seguire la ragazza in Polonia, in modo da non lasciarla lì da sola con il piccolo e, una volta sul posto, attuerà il suo subdolo piano che prevede che Ida non lasci mai più il suo Paese.

Un posto al sole, anticipazioni al 22 dicembre: Ferri e Marina incontrano la famiglia Kovalenko

Il piano richiederà che Roberto e Marina incontrino la famiglia di Ida mostrandosi gentili ed empatici. I due porteranno avanti la loro commedia, fingendosi interessati a conoscere i parenti della giovane, ma il loro intento sarà ben altro.

Una volta sul posto, la coppia potrà appurare le condizioni di indigenza in cui vivono i familiari di Ida; questo, però, non li fermerà dai loro intenti.

Nel frattempo, Ida, ingenuamente, non sospetterà minimamente dei due e sarà convinta di poter presto rientrare a Napoli. Risulta interessante il fatto che Marina avrà qualche ripensamento, mentre Ferri si mostrerà deciso ad andare avanti.

Ida viene ingannata

Il piano di Roberto e Marina non viene svelato in modo preciso, ma vengono forniti alcuni dettagli che danno un quadro abbastanza chiaro di quello che accadrà. I due stringeranno un accordo con una zia di Ida, probabilmente versando alla donna dei soldi. Dopo aver soddisfatto l'accordo, la coppia porterà via Tommy e si avvierà a tornare a Napoli. Quello che non risulta chiaro è in che modo i due siano sicuri che Ida non provi un nuovo viaggio disperato verso l'Italia, come già fatto in passato.

Nel frattempo, Ida, dopo aver capito di essere stata ingannata, si appresterà, in preda alla disperazione, a tornare a casa in Polonia. Attenzione, però, perché Diego (Francesco Vitiello), ovviamente all'oscuro di tutto, potrebbe avere un ruolo chiave in questa vicenda, sospettando dell'improvvisa "partenza" della ragazza.