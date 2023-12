Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida resterà delusa dal fatto che i due pretendenti Mario e David non avrebbero reazioni in studio, tali da permetterle di capire il loro interesse. Alla fine, però, la tronista deciderà di fare un passo avanti nei confronti del cavaliere Mario e accetterà comunque di perdonarlo e di ballare con lui.

Intanto Cristian si ritroverà alle prese con i capricci di Virginia, alla quale chiederà di non lasciare la trasmissione e di continuare a mettersi in gioco per lui.

Ida perdona Mario nelle prossime puntate del talk show

Ida sarà in esterna con Ernesto, dopodiché passerà del tempo con Mario e David e non nasconderà di essersi rimasta male per la mancanza di reazioni da parte dei due pretendenti.

A quanto pare, infatti, la tronista si sarebbe aspettata dei modi di fare diversi da parte dei due pretendenti che si stanno mettendo in gioco per conoscerla meglio ma, al momento, i due non dimostrerebbero uno spiccato interesse nei suoi confronti.

Mario proverà a discolparsi da queste accuse, affermando di non essere quel tipo di uomo che si mette a fare discussioni e polemiche in studio. In questo modo i due avranno la possibilità di chiarirsi e alla fine Ida deciderà di perdonarlo, tanto da ballare proprio con lui in studio.

Cristian chiede a Virginia di restare: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate del talk show rivelano che si parlerà anche delle vicende di Cristian che, dopo aver avuto un duro scontro con Virginia, deciderà di andare a parlarci in camerino.

Il tronista ammetterà senza troppi giri di parole di non voler vederla uscire dal parterre delle sue pretendenti e di essere intenzionato a riprendere in mano le redini del loro rapporto, lasciandosi alle spalle le incomprensioni.

Successivamente i due saranno protagonisti di una esterna insieme, in cui Virginia gli farà delle dediche scritte su una maglia e scatterà anche un nuovo bacio.

Un'esterna che metterà in crisi Valentina, la quale finirà per mostrarsi amareggiata dalla situazione e chiederà al tronista di aprire gli occhi.

I tronisti in carica non convincono gli spettatori del talk show

Sembra essere ancora ricco di alti e bassi il percorso del tronista Cristian che, in questi mesi di permanenza in trasmissione, non ha convinto più di tanto gli spettatori social.

Alcuni sostengono che i nuovi tronisti Brando e Cristian non sarebbero all'altezza della situazione e complice anche la loro giovanissima età, non avrebbero fatto breccia nel cuore del pubblico che al momento preferisce seguire maggiormente le dinamiche dei protagonisti del trono over.