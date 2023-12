Michele non vorrà contribuire alle spese del matrimonio di Rossella: con questa decisione deluderà Silvia nelle puntate di Un Posto al sole dall'11 al 15 dicembre. Le anticipazioni rivelano che in realtà Saviani ha dei problemi economici di cui però la sua ex moglie non è a conoscenza ed è per questo che si tirerà indietro. Nel frattempo Marina e Roberto temeranno di perdere Tommaso. I due coniugi dovranno pensare a Lara che si dirà cambiata, ma sarà sempre una minaccia per loro. Inoltre ci sarà la vicinanza tra Ida e Diego che si farà sempre più pericolosa per Marina e suo marito.

Michele non vuole contribuire a livello economico al matrimonio di Rossella

I preparativi per il matrimonio di Rossella e Riccardo proseguiranno in modo piuttosto turbolento. La giovane dottoressa, infatti, sarà decisa a fare dei tagli al budget e questo porterà una certa tensione tra Silvia e Michele. Quest'ultimo deluderà le aspettative della sua ex moglie tirandosi indietro e rinunciando alla sua partecipazione alle spese per il matrimonio. Silvia si sfogherà con Giancarlo e lui non perderà occasione per sminuire Michele con delle critiche molto pesanti sul suo conto. In un secondo momento, però, Nunzio scoprirà che Saviani ha dei problemi economici ed è per questo che ha rifiutato di dare il suo contributo.

Lo chef del Vulcano non potrà fare altro che sentirsi in colpa perché Michele si è privato di una grossa somma di denaro per fargli un prestito tempo fa. Nunzio non dimenticherà di essere diventato socio di Caffè Vulcano grazie al denaro di Michele, ma Silvia non dovrà mai saperlo. La tensione non mancherà neanche tra Rossella e Riccardo che continueranno ad avere contrasti sul lavoro: la dottoressa Graziani sarà decisa a lavorare sulle ambulanze, ma il suo futuro marito non appoggerà affatto questa sua scelta.

Al suo risveglio dal coma Lara si dirà cambiata e pentita

Per Marina e Roberto la situazione si farà sempre più complicata. Il risveglio di Lara e la vicinanza tra Diego e Ida costituiranno una seria minaccia per i piani della coppia, che inizieranno a vacillare. Dopo giorni in terapia intensiva, Lara riprenderà conoscenza, anche se sembrerà molto cambiata.

Presa dai sensi di colpa nei confronti di Ida e del piccolo Tommaso, la donna si dirà seriamente pentita di tutte le sue cattiverie, ma per Ferri e sua moglie sarà molto difficile crederle. Se Lara apparentemente sembrerà essersi addolcita, Ida cambierà radicalmente il suo punto di vista. La donna, infatti, inizierà a rivendicare di essere la vera madre di Tommaso e il rischio che la verità venga fuori si farà sempre più concreto. Ida continuerà a frequentare Diego e per Marina e Roberto sarà inevitabile pensare che possa raccontare al figlio di Raffaele tutta la verità sul suo bambino. Per risolvere questo problema i coniugi Ferri incoraggeranno la giovane donna a partire per la Polonia, in modo da allontanarla da Diego prima che tra loro nasca una relazione.

L'arrivo di Tommaso in Italia e il diabolico piano di Lara

Il risveglio di Lara farà tremare Marina e Roberto che sanno bene fin dove può spingersi la cattiveria della donna. Per mesi la signora Martinelli ha mentito a Ferri facendogli credere di avere avuto un figlio da lui. In realtà il bambino era stato preso da Lara dietro il pagamento di una somma di denaro a sua madre Ida, una giovane donna polacca in difficoltà economiche. La madre del piccolo Tommaso, però, è giunta in Italia per riavere il suo bambino ed è caduta nella trappola di Lara, che pur di farla tacere, le ha promesso di assumerla come baby sitter. Nel frattempo Roberto e Marina sono tornati insieme, ma Lara ha sempre usato Tommaso per continuare a tenere legato a sé Ferri, spingendosi sempre oltre.

Appena Roberto si allontanava da lei, Lara somministrava delle gocce al bambino per procurargli dei malori e chiamare Ferri. La capacità di mentire è sempre stata un'arma infallibile per Lara che potrebbe continuare a fingere anche al suo risveglio dal coma e mettere in atto l'ennesimo piano.