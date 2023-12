Nelle prossime puntate di Un posto al sole che i telespettatori avranno modo di vedere dal 25 al 29 dicembre sui teleschermi di Rai 3, Luca De Santis apparirà molto avvilito per le condizioni di salute in cui versa. Eduardo Sabbiese, invece, si consegnerà alla polizia su richiesta di Damiano dopo essere scappato all'estero con Clara e Federico.

Luca avvilito per la sua malattia

Clara apparirà disperata, tanto da pregare Eduardo di riportarla in Italia il più presto possibile. Intanto a Napoli, Alberto sarà sempre più in ansia per l'assenza di notizie da parte della donna e di suo figlio Federico.

Uno stato di malinconia che si accentuerà a causa dell'arrivo del Natale.

Nel frattempo gli abitanti del palazzo Palladini organizzeranno la cena della Vigilia. In questo frangente, Raffaele affiderà il compito ad Otello di preparare un siparietto per intrattenere gli ospiti a cena in stile natalizio.

Viola e Damiano, invece, cercheranno di vivere la loro relazione senza turbare i propri figli. Ma ecco che Manuel correrà da Antonio per confidargli di aver visto i rispettivi genitori in atteggiamenti compromettenti. Guido e Mariella, intanto, rimarranno piacevolmente colpiti dalla presenza di Luca a tavola. Il dottore però dimostrerà di essere molto avvilito per la sua malattia.

Eduardo Sabbiese si costituisce alla polizia grazie a Damiano

Antonio apparirà scosso dopo la rivelazione di Manuel su Viola e Damiano. Per questo motivo, il ragazzino mostrerà alcuni segni di stress dovuti alla storia d'amore tra sua madre e il poliziotto. Renato, invece, correrà in aiuto di Otello, reo di aver dimenticato di portare un dono dalla Sicilia.

Poggi a questo punto pregherà Raffaele di fare un piccolo sacrificio per lui.

Filippo, invece, non sarà contento dell'intervento anticonformista di Micaela in radio. Fortunatamente non tutti la penseranno allo stesso modo. Damiano poi scoprirà che Eduardo sta tornando a Napoli. Il poliziotto a questo punto riuscirà a convincere Sabbiese a costituirsi alla polizia.

Alberto, invece, dichiarerà guerra a Clara per ottenere la custodia di Federico.

In tutto questo Micaela si scaglierà contro Samuel, reo di pensarla diversamente sulla loro relazione. Infine Mariella crederà che Serena le stia nascondendo qualcosa.

Il ritorno di Clara a Napoli

Clara farà ritorno a Napoli nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole. La donna rimetterà di fatti piede a palazzo Palladini dopo la fuga con Eduardo Sabbiese all'estero ma purtroppo la sua scelta avrà serie delle serie ripercussioni nella sua vita.

Stando alle ipotesi sulle future trame della soap opera, non si esclude infatti che Alberto possa creare alla donna diversi ostacoli per l'affidamento di Federico. Per cercare di ottenere il figlio e strapparlo alla madre Palladini potrebbe anche richiedere l'aiuto di Niko.