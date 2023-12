Lunedì 1° gennaio partirà una nuova annata di Un posto al sole: così come per le puntate natalizie, anche a Capodanno lo sceneggiato rispetterà la timeline reale. Ci sarà spazio quindi per veglioni, brindisi e festeggiamenti, anche se il focus sarà incentrato sulla famiglia Altieri e in particolar modo sul personaggio di Speranza. La ragazza, infatti, dovrà affrontare una terribile notizia su Samuel, ancora ignota. Nel frattempo si potrà assistere anche al ritorno del vigile Sasà Cerruti, assente da prima della pausa estiva.

Capodanno a Palazzo Palladini

Il 31 dicembre Un posto al sole non va mai in onda per lasciare spazio al messaggio del Presidente della Repubblica, quest'anno inoltre, la vigilia di Capodanno cadrà di domenica. In ogni caso, le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, vissute a cavallo tra la fine e l'inizio del nuovo anno, verranno raccontate interamente lunedì 1° gennaio 2024.

In questa puntata speciale verranno mostrati quindi i festeggiamenti dei vari protagonisti ma, a quanto pare, verrà dato grande spazio alla famiglia Altieri e in particolare a Speranza.

Torna Salvatore Cerruti

Intanto è previsto il ritorno di Salvatore Cerruti (Cosimo Alberti). In un'immagine promozionale, che è stata rilasciata in questi giorni, si può vedere il vigile assieme a Castrese (Peppe Romano)

Va ricordato che è passato un anno esatto dal bacio tra Sasà e il primogenito di casa Altieri, avvenuto proprio in occasione del Capodanno.

I tempi dovrebbero essere quindi più che maturi per vedere i due che decidono di vivere la loro relazione alla luce del sole. In particolare c'è grande curiosità per la reazione che potrebbe avere Espedito, personaggio descritto finora come fortemente retrogrado e omofobo. Questa però non dovrebbe essere l'unica novità che attende il patriarca di casa Altieri.

Anche la sua unica figlia avrà infatti qualche notizia da comunicare.

Il dolore di Speranza

Le anticipazioni rivelano che Speranza (Mariasole Di Maio) verrà a conoscenza di un'amara verità che riguarda Samuel (Samuele Cavallo). Per quanto non vengano fornite altre informazioni in merito a questa vicenda, risulta probabile che la ragazza possa scoprire che il suo fidanzato non solo non l'ama più, ma anche che l'ha tradita reiteratamente con Micaela Cirillo (Gina Amarante).

Ad aiutare a gestire una situazione decisamente complessa ci penserà Guido (Germano Bellavia). Il vigile Del Bue, suo malgrado, si troverà infatti nuovamente coinvolto nelle beghe della famiglia Altieri