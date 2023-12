Nelle ultime puntate della quarta stagione di Terra Amara una Züleyha sconsolata si ritroverà ad affrontare la morte di Hakan. Una triste vicenda che la porterà a farsi qualche domanda: perché non è mai felice in amore? Perché il destino è stato così crudele al punto da portarla a seppellire tutti gli uomini della sua vita?

Züleyha affronta la morte di Hakan

Züleyha dovrà affrontare l'ennesimo lutto: il marito Hakan morirà proprio tra le sue braccia per mano di Betül. Una scena straziante, che forse non si sarebbe immaginata di vivere accanto al suo amato.

Si troverà in ospedale insieme a Fikret, pronta per capire che cosa ne sarà del corpo di Hakan, se rimarrà a Çukurova o se verrà seppellito a Smirne accanto alla sorella Hülya. La ragazza, però, avrà modo di pensare alla sua vita e dirà un pensiero straziante: "Il mio scopo nella vita non è di amare o di essere amata. È come se per me fosse un peccato".

Fikret proverà a rincuorarla, ma non sarà facile. "Ho seppellito tutti gli uomini che ho amato", dirà Züleyha con un groppo in gola, affermando che forse il destino le sta dicendo qualcosa, magari di intraprendere un percorso diverso, forse senza un uomo al suo fianco.

Züleyha si prepara per dare l'ultimo saluto a Hakan

La vita di Züleyha è cambiata repentinamente da quando era una sarta a Istanbul, fino a diventare la signora di Çukurova, forse questo enorme cambiamento non ha giovato alla sua vita.

"È il destino Züleyha, ma tu hai un cuore puro, per questo sei diventata la signora di Çukurova", affermerà Fikret e Züleyha sembrerà farsi forza.

Intanto tutti i dipendenti di Villa Yaman saranno disperati per ciò che è accaduto a Hakan. Anche Zeynep, la nuova fidanzata di Fikret, correrà in ospedale per dare tutto il suo sostegno.

Intanto il procuratore assicurerà a Züleyha che Betül, appena verrà catturata, riceverà una pena degna di ciò che commesso.

Per quanto riguarda il funerale di Hakan verrà presa una decisione: sarà seppellito a Smirne accanto alla sua famiglia. Il carro funebre arriverà a Villa Yaman e Züleyha, insieme a Fikret, sarà pronta ad accompagnarlo per questo suo ultimo viaggio.

La presunta lite tra İbrahim di Çelikkol e Furkan Palalı

Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal set, pare che durante le riprese della quarta stagione ci sia stata una lite tra İbrahim di Çelikkol (Hakan) e Furkan Palalı (Fikret). Per la causa della lite si parla di diversi ritardi di Çelikkol non tollerati da Palalı, al punto che sarebbero arrivati alle mani.

L'interprete di Fikret avrebbe lasciato il set per prendere un aereo e tornare a Istanbul, luogo in cui si sarebbe lamentato della situazione con il produttore della serie. Proprio quest'ultimo sarebbe riuscito a far tornare il sereno e a far riconciliare i due attori.