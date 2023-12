Negli episodi di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 dicembre Roberto e Marina si troveranno in Polonia e cercheranno di portare a termine il piano per separare Ida da Tommaso. Inoltre Alberto sarà addolorato per la lontananza da suo figlio Federico e perché Clara è fuggita con Eduardo, mentre Micaela non prenderà bene che Samuel l'ha lasciata per stare con Speranza.

Michele non tollera le intromissioni di Giancarlo nella sua famiglia

Niko troverà Alberto in preda alla disperazione, in quanto Federico è stato portato via da Clara. Il giovane Poggi esorterà l'avvocato a reagire.

Intanto Marina e Roberto conosceranno i familiari di Ida, ma questo non farà cambiare idea ai due sul progetto da portare a termine. Inoltre Mariella e Guido si accorgeranno che Speranza non ha nessuna intenzione di separarsi da Samuel.

Nel frattempo i coniugi Ferri si troveranno in Polonia con Ida e comprenderanno tutte le problematiche che lei e la sua famiglia hanno dovuto fronteggiare. Nemmeno questo farà venire meno i loro diabolici propositi. Palladini invece non si sarà risollevato e Niko cercherà di stargli vicino. In tutto questo Micaela sarà scioccata perché Samuel ha deciso di lasciarla per restare insieme a Speranza, mentre Michele non tollererà più le ripetute intromissioni di Giancarlo nelle vicende che riguardano Silvia e sua figlia Rossella.

Diego è all'oscuro dei piani di Marina e Roberto verso Ida

Ida non conoscerà le ragioni che hanno portato Roberto e sua moglie ad andare in Polonia. La ragazza infatti penserà che presto rientrerà a Napoli così da rivedere Diego, con quest'ultimo resterà all'oscuro di ogni cosa. Intanto Serena verrà a conoscenza il motivo per il quale Mariella ha un astio verso Micaela.

Inoltre i coniugi Ferri sigleranno un accordo con la zia di Ida e saranno ormai prossimi a tornare in Italia insieme a Tommaso. Silvia invece sarà sorpresa quando apprenderà che Saviani ha dato un'importante somma di denaro a Nunzio per salvare il Vulcano dal fallimento.

Nel frattempo Giulia sarà pronta ad andare in Sicilia per incontrare Franco, Angela e Bianca, ma il suo pensiero sarà rivolto a Luca.

In tutto questo Alberto non ce la farà a superare la lontananza da Federico ed il fatto che Clara sia scappata con Eduardo. La bella Curcio inizierà però a mostrare delle perplessità riguardo il tipo di vita che l'uomo potrebbe darle. Mariella invece parlerà con Silvia e la esorterà a chiedersi quali sono i suoi reali sentimenti verso Michele.

La figura senza scrupoli di Roberto Ferri

Uno dei protagonisti storici di Un posto al sole è senza dubbio Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Negli anni precedenti abbiamo assistito alle tormentate storie d'amore con Lara Martinelli (Chiara Conti) e Marina Giordano (Nina Soldano). Negli ultimi mesi la sua figura è ruotata attorno alla figura del piccolo Tommaso, in quanto Martinelli gli ha fatto credere di essere lui il padre del bambino. Ferri si è contraddistinto invece ultimamente per un atteggiamento spietato nei confronti di Ida, la madre di Tommaso.