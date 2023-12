Cambio orario per la soap opera Terra Amara nella giornata di domenica 24 dicembre inizialmente prevista per le 14:30. Mediaset ha scelto di programmare un nuovo appuntamento inedito con la serie turca che appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno e di mandarlo in onda nella fascia pomeridiana.

L'appuntamento speciale andrà in onda a partire dalle 15 in poi su Canale 5 e farà così da traino al best of di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Cambio orario per Terra amara domenica 24 dicembre: puntata prevista dalle 15

Gli spettatori e appassionati della soap opera per domenica 24 dicembre dovranno ricordarsi di collegarsi non in prime time su Canale 5 per seguire la nuova puntata in prima visione assoluta, bensì nel primo pomeriggio.

Subito dopo Beautiful, a partire dalle 15 è in programma una nuova puntata speciale della soap opera turca che andrà in onda fino alle 16:30 circa.

Si ritorna così ai vecchi tempi, quando la soap andava in onda al sabato e alla domenica pomeriggio prima dell'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin di cui andrà in onda una puntata speciale con il meglio delle interviste realizzate nel corso della stagione 2023.

La programmazione della soap turca nel periodo natalizio

A seguire, poi, ci saranno delle variazioni di palinsesto anche nella settimana che va dal 25 al 29 dicembre, dato che la soap opera turca risulta sospesa per ben cinque giorni.

Nelle giornate di Natale e Santo Stefano, Mediaset deciderà di rinunciare alla messa in onda delle soap opera nella fascia del pomeriggio, le quali saranno rimpiazzate da film natalizi.

Dal 27 al 29 dicembre, invece, l'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha verrà sostituito da quello con La Promessa.

Le nuove puntate della serie iberica saranno trasmesse dalle 14:10 alle 16:55 circa, prendendo il posto anche di Uomini e donne e Amici 23, che andranno in pausa per il periodo natalizio.

Terra amara tornerà in onda sabato 30 dicembre in prima visione assoluta, con una puntata speciale di due ore dalle 14:15 alle 16:30 circa.

Nuovi drammi per Zuleyha nel corso della quarta stagione finale

Intanto, si avvicina l'inizio della quarta e ultima stagione, prevista dal 24 dicembre in poi su Canale 5, la quale vedrà ancora una volta Zuleyha alle prese con un po' di drammi da affrontare.

Dalla scoperta della morte di Demir Yaman passano per la sparizione nel nulla di suo figlio fino al decesso di Fekeli.

Una serie di lutti che travolgeranno la donna, la quale però potrà ritrovare il sorriso grazie ad Hakan, un nuovo personaggio che arriverà a Cukurova e saprà travolgere e conquistare la celebre protagonista femminile della soap opera.