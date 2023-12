Ida continuerà a essere prigioniera della sua famiglia nelle puntate di Un posto al sole dall'1 al 5 gennaio. Le anticipazioni annunciano che la giovane madre farà di tutto per fuggire e tornare in Italia, ma sarà molto complicato. Nel frattempo Diego proverà invano a mettersi in contatto con lei, pensando che si sia già dimenticata del loro avvicinamento. Sarà un inizio dell'anno difficile anche per Viola che dovrà fare i conti con l'ostilità di suo figlio Antonio e per Speranza che dopo la rottura con Samuel prenderà una decisione importante e cambierà vita.

Diego e Ida ancora divisi dal destino

Il Capodanno a Palazzo Palladini sarà come sempre ricco di sorprese e non tutte saranno piacevoli. A Diego inizierà a pesare l'improvvisa assenza di Ida e nonostante numerosi tentativi non riuscirà a mettersi in contatto con lei. Il figlio di Raffaele non saprà più cosa pensare e arriverà a dubitare anche della sua sincerità, ignaro che Ida sia tenuta prigioniera in Polonia. La madre di Tommaso, nel frattempo, lotterà contro la sua famiglia e non avrà nessuna intenzione di restare in quella casa: sarà disperata e pronta a tutto pur di riuscire a riconquistare la sua libertà. Il piano di fuga di Ida, tuttavia, si rivelerà più complicato del previsto.

Nel frattempo, Viola capirà che il suo bambino Antonio ha capito tutto della sua relazione con Damiano e si renderà conto che l'unica cosa da fare sia parlargli insieme a Eugenio.

L'ostilità di Antonio nei confronti di Viola

Per Viola la situazione familiare si farà sempre più difficile da sostenere, perché il piccolo Antonio inizierà a essere ostile con lei dopo aver scoperto la relazione con Damiano. Il bambino non riuscirà ad accettare l'idea che sua madre abbia un nuovo fidanzato e Viola soffrirà molto per questo.

Per Speranza, invece, arriverà il momento di metabolizzare una dolorosa verità e dopo la rottura con Samuel prenderà una decisione estrema. Non è ancora chiaro cosa sceglierà di fare la ragazza, ma la sua scelta sarà fatta senza il consenso di suo padre e sarà volta a cambiare la sua vita radicalmente.

Per Clara, invece, non sarà facile fidarsi di Alberto.

Palladini chiederà di trascorrere un po' di tempo con suo figlio, ma la donna avrà paura. Clara esiterà nel dare Federico ad Alberto, perché temerà che l'uomo non le riporti più il suo bambino. Conoscendo il carattere vendicativo di Alberto questa paura non sarebbe infondata.

Ipotesi sui prossimi sviluppi delle trame

Ida ha già iniziato a mettere in atto un piano per scappare dalla Polonia ed è probabile che prima o poi riesca a tornare a Napoli. Quando sarà in città sarà tutto molto più semplice, perché potrà sempre contare sull'appoggio di Diego.

Speranza, invece, ha deciso di cambiare vita e questo potrebbe dare a Samuel un nuovo modo di guardare la sua ex fidanzata. Non si esclude che lo chef e Micaela presto arrivino a un punto di rottura a causa delle grandi differenze di vedute.

Se Speranza cambiasse il suo atteggiamento avrebbe delle possibilità di riconquistare Samuel e trovare un nuovo equilibrio con lui.

Infine Alberto potrebbe stupire tutti e sfruttare questa occasione per dimostrare a Clara di essere profondamente cambiato: come già accaduto in passato, la donna potrebbe di nuovo cadere tra le sue braccia.